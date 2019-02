Posición. Ante las críticas por su cercanía a Macri, Urtubey señaló que muchos dirigentes peronistas colaboraron con la gobernabilidad del país. Y que los cuestionamientos vienen de sus rivales y no de la gente.

Es uno de los referentes del espacio Alternativa Federal, que reúne a varios gobernadores y dirigentes peronistas. Bajo ese paraguas, el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey, ya anunció su intención de pelear por la Presidencia. En diálogo con este medio, resaltó que no ve posible la postura del exministro de Economía, Roberto Lavagna, de lograr un consenso amplio para enfrentar a Mauricio Macri. "Es una mirada que no está en línea con lo que quiere la sociedad argentina, que es participación ciudadana". Defensor de resolver las candidaturas en las primarias, el salteño volvió a dejar en claro su rechazo a que el kirchnerismo se sume al sector, porque "está en las antípodas de esta propuesta", a la que calificó como "más abierta, republicana y federal", sin "una lógica de poder concentrado".

Urtubey fue otro de los presidenciables que aceptó el convite de Sergio Uñac para participar de la Fiesta Nacional del Sol y ser parte de la cumbre política. Ante la repercusión que pudiera tener la "foto" con referentes de las distintas vertientes del justicialismo, como el propio Lavagna o el kirchnerista Agustín Rossi, el mandamás de Salta indicó que "es toda especulación de la política. No intento seducir a ningún político, estoy hablándole a la gente para que me apoye. Los políticos ya tienen su posición".

Ante la consulta si ve jugando a Uñac en el concierto nacional, Urtubey remarcó que "sin lugar a dudas. Uñac es un dirigente con un presente muy interesante y con un futuro mucho más aún. Va a depender de él y del pueblo de San Juan". Y si una hipotética victoria en suelo local le da el pasaporte a competir por un cargo en estas elecciones, resaltó que "derecho tienen todos, depende de la voluntad de la gente. Tiene que ver con la voluntad y la construcción de un espacio político".

El mandatario salteño hizo hincapié en que el mecanismo para resolver las distintas posturas es "ir a las primarias". Además, descartó la posibilidad de bajarse de su postulación ante un candidato de consenso porque "no veo dirigentes que tengan la potencia electoral para justificarlo. Frente a eso, no tendría sentido" declinar su pretensión.

La idea del consenso amplio es la que postula Lavagna, entre otros, sobre la que el salteño manifestó que "no la veo posible. Porque no es una mirada que esté en línea con lo que busca la sociedad, que quiere participación. La sociedad no se come los acuerdos de dirigentes". Con respecto a si su postura divide la oposición y le hace el juego al macrismo, señaló que no es así, "porque lo que está buscando el Gobierno es la polarización con el kirchnerismo. En ese escenario, el único que gana es Macri. A quien es más funcional la supuesta unidad de todos es al Gobierno actual porque sabe el altísimo nivel de rechazo que tiene el kirchnerismo, que le hace perder la elección. Por eso indicó que Alternativa Federal tiene que estar "sin el kirchnerismo", dado que explicó que "si rompemos el escenario de polarización, tenemos mucha competitividad podemos ganar. La mayoría de los argentinos ya dijo que no quiere volver a votar a Cristina y no quiere volver a votar a Macri. Si seguimos sin escuchar a la gente nos va a ir mal".