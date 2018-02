Abandonado. Hace más de diez años que el Ministerio de Desarrollo Humano dejó de utilizar el edificio de calle Rivadavia para mudarse al Centro Cívico. En 2010 se firmó un convenio con la AFIP, pero tampoco lo ocupó.

El Ejecutivo ya tomó la decisión. Luego de más de ocho años de idas y vueltas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), le dio de baja al convenio firmado que disponía la venta del edificio frente a la Catedral, el de la ex Acción Social. El Gobierno decidió disponer de él nuevamente e instalará, en un sector, un centro de desarrollo tecnológico. La AFIP ya fue notificada del cambio y se espera que el gobernador Sergio Uñac firme el nuevo decreto en los próximos días.



Quien confirmó el objetivo de la administración local fue el ministro de Hacienda Roberto Gattoni, encargado de las tratativas con la repartición nacional. El funcionario adelantó que "existe un trabajo en conjunto con el Ministerio de la Producción para llevar adelante un proyecto e instalar en el edificio un espacio para la generación de incubadoras de empresas tecnológicas".



Con la puesta en marcha de este polo tecnológico, la administración uñaquista continuará apostando a la diversificación de actividades. En este caso en un rubro competitivo y en el que la provincia no quiere perder pisada. Por otro lado, desde el punto de vista de infraestructura, el reacondicionamiento de edificio será clave para dar una imagen de desarrollo y no de abandono justo en el corazón de la ciudad.



Las fuentes consultadas indicaron que hasta el momento no está establecida la inversión necesaria para poner en condiciones el inmueble, pero sostuvieron que no requerirá mucho ya que estructuralmente está en condiciones. Según se pudo conocer, uno de los trabajos, además de la limpieza interior, es la colocación de una escalera exterior, por eso las autoridades piensan ocuparlo en etapas, hasta que todo el edificio esté listo.



El acuerdo con la AFIP por la compra del edificio se firmó en abril de 2010 y el documento consistía en que la provincia le vendería al organismo nacional el inmueble, siempre y cuando las partes se pusieran de acuerdo en el monto de la transacción. El precio debía surgir dentro de los 45 días posteriores a la firma de convenio, pero en ningún momento, desde ese año, la provincia recibió una oferta formal.



Tras ese plazo caído, y luego de años sin novedades, en noviembre Gattoni le cursó formalmente una notificación a Alberto Abad, titular de la AFIP, "comunicándole la expresa voluntad de dejar sin efecto el acuerdo".



En esa misiva, la provincia le dio al organismo nacional 45 días para que tome una decisión, periodo que se cumplió en enero. Sin una respuesta, esta semana el Ejecutivo le informó a la AFIP la baja del convenio y ya logró confeccionar el borrador del nuevo decreto que espera la firma del Gobernador.



Quien está al frente del proyecto de encarar un polo tecnológico en Rivadavia 31 Oeste, es el secretario de Política Económica del Ministerio de la Producción, Alejandro Moreno. El funcionario se mostró muy entusiasmado por la decisión y dio detalles de las características que tendrá el nuevo espacio, ubicado a metros de la plaza 25 de Mayo. "Será un ámbito donde se generen proyectos de software y tecnológicos", adelantó (Ver Recuadro).



Listo este año



De no mediar inconvenientes, el edificio estará en condiciones de ser usado en el corto plazo, durante este año.



Los distintos comercios que se encuentran alrededor del inmueble se venían quejando de la falta de uso, ya que favoreció a la proliferación de alimañas y también de palomas.

Sin uso

10 Esa es la cantidad de años que el edificio de la ex Acción Social lleva desocupado. En 2007, lo que ahora es el Ministerio de Desarrollo Humano, se trasladó al Centro Cívico.

Un polo de desarrollo tecnológico



"El objetivo es generar un ámbito donde se promuevan proyectos, tanto de software como tecnológicos. Que se puedan concretar aplicaciones, servicios, que sean un éxito en el mercado, hasta exportables", indicó Alejandro Moreno, secretario de Política Económica de la provincia, sobre el futuro polo tecnológico en uno de los pisos del edificio donde funcionó Acción Social.



Además, el funcionario señaló que "la idea es que emprendedores, empresarios locales y gente de afuera se entusiasme y vengan a trabajar utilizando varias de las herramientas que se van a poner a disposición".



Sobre algunas de las áreas, Moreno explicó que habrá coworking (trabajo cooperativo), laboratorios de realidad virtual y de "tecnologías que son nuevas y caras que no se consiguen en las facultades. Hay algunas en empresas privadas y sirven para realizar ensayos y prototipo de productos tecnológicos".



También figura el blockchain (la tecnología de base de Bitcoin, la criptomoneda) y un área para el desarrollo de inteligencia artificial. Además del Ministerio de la Producción "se trabajará en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Educación y el sector privado". Fuera del trabajo interministerial, se convocará a las universidades y a la Casetic (Cámara Sanjuanina de Empresas TIC), entre otros.