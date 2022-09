Si bien insistirán en judicializar el nuevo sistema electoral, el cual es idéntico a Lemas, en Juntos por el Cambio (JxC) ya están analizando cómo jugar y mover las piezas en dicho tablero de ajedrez. El presidente de Actuar y diputado provincial, Gustavo Usín, miembro de la principal alianza opositora, opinó ayer que "me gusta una lista fuerte (Marcelo) Orrego-(Fabián) Martín con otra de Consenso Ischigualasto. Es una estrategia que se está evaluando". Así, el dirigente resaltó que "hay chances de que el conjunto de la oposición sea más grande que 2021", dado que "estoy seguro y convencido que un tercer frente sería un grave error para la oposición de San Juan".

El legislador dio su postura en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y coincidió con el fundador de Actuar, Rodolfo Colombo, en que la dupla Orrego-Martín es "una fórmula de primera. Son potentes los dos juntos y abonan los consensos de todos". En ese marco, aclaró que la elección del candidato a vicegobernador "es una facultad que hay que dejársela a quien va a ir por la Gobernación porque va a ser su persona de confianza. Todo lo otro son hipótesis válidas". No fue lo único, dado que indicó que la estrategia bajo análisis incluye abrirle "la puerta a otro sector de la oposición para que juegue con su lista y sus candidatos a intendentes", entre los que mencionó a los partidos de Consenso Ischigualasto, que componen el Gen, ADN y Cruzada Renovadora. "Veo las intenciones de todos de mantener un diálogo abierto y fluido", destacó, a la vez que agregó que tal alternativa "electoralmente no está hablada", con lo que fue el otro sector opositor. Además, incluyó a Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy y su pata local con Miguel Arancibia, sumado a que sobre los libertarios manifestó que, "si las elecciones van separadas, están de pie para tener su espacio dentro de la oposición, cada uno cuidando sus banderas, sin mezclarlas ni quemarlas".

Usín también habló de Capital, el departamento central de Actuar como partido municipal. El legislador resaltó que "sería un gustazo que Colombo sea candidato a intendente por la Capital. Es a quien vamos a ir a buscar para que acepte esa postulación". En ese sentido, analizó que Capital "es donde más votos podemos brindarle a JxC", por lo que es "necesario que juguemos fuerte y eso es con Colombo". Al impulsar al máximo referente de Actuar, se le consultó si se estaba excluyendo de una eventual candidatura, a lo que Usín respondió "no necesariamente, veremos la estrategia". Al explayarse, mencionó que "hay lugares en los que JxC va a poner dos o tres candidatos del mismo espacio", entre los que incluyó en esa posibilidad a Rivadavia. Por eso, explicó que "pueden darse dos postulantes a intendente de Actuar en Capital. Y tres también". En ese escenario, reconoció que "me gustaría trabajar para los vecinos de Capital como candidato a intendente".

En terreno capitalino, Actuar viene trabajando en tándem con el Pro, mientras que Producción y Trabajo, Dignidad Ciudadana y el bloquismo disidente van por otra vía, aunque apuntan a que no haya divisiones profundas.

El diputado se mostró optimista al señalar que "estoy convencido que JxC gana en la provincia, en virtud de los resultados de la legislativa del año pasado, del crecimiento que vengo viendo en el desarrollo de las estructuras y estrategias y un poquito de corazonada. El aire de cambio que se respira es con o sin Lemas, con o sin PASO, con o sin internas partidarias".

En ese marco, admitió que, "en caso de ganar en San Juan, después hay que gobernar. La Cámara de Diputados va a estar muy repartida, con una paridad que no se ha visto antes o estaremos en inferioridad, pero sí con un triunfo. Ya no va a ser con estas mayorías infinitas que te pasan el trapo todos los días con lo que quieren. Por eso, el diálogo tiene que fluir, las buenas intenciones tienen que practicarse y no estas grietas".