Este sábado por la mañana, el diputado sanjuanino del frente Juntos por el Cambio Gustavo Usín, ofreció una entrevista al programa Demasiada Información, de radio Sarmiento, en el que analizó diversos temas de la política actual de la provincia y se refirió a las elecciones 2023. En ese contexto, y teniendo en cuenta la nuevo Ley Electoral, sostuvo que, “puede darse que haya 3 candidatos a intendente del frente en Capital”.

En primero lugar, el legislador se refirió a los pedidos de informe que fueron presentados en la Municipalidad de Rivadavia por el festejo del Día del Maestro y en la Legislatura en torno a diversos eventos realizados por la Provincia. “Quedan dos provincias por tener la Ley de Acceso a la Información Pública, una es San Juan. Nosotros ya presentamos el proyecto dos veces, pero no se trató. Si tuviéramos esa ley no se necesitarían los pedidos de informe”, comenzó opinando Usín.

Y continuó: “Nuestra presentación no es en contra de los eventos. Es más, estoy casi convencido de que el balance es positivo, pero quiero conocer ese balance. La gente nos pregunta, más en la situación económica que estamos viviendo, sobre esos detalles. Creo que conocer los gastos es ganar en transparencia. Ahora, si esto va a servir para agrietar a San Juan de un modo que no estaba agrietado, ya es un problema”.

Por otro lado, se refirió a la ausencia de Rivadavia en la presentación del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal que fue presentado ayer. “Veo preocupante esta situación porque veo que hay un teléfono descompuesto entre las administraciones. Creo que Rivadavia es uno de los departamentos que más necesita estas obras. Me parece que hay que rever la situación, sentarse a dialogar y arreglar esto de manera adulta. Yo celebraría que se trate de remediar. Yo no quiero mezclar cosas, porque no quiero generar una grieta, tenemos que dar certidumbres y certezas, de otro modo no vamos a llegar a nada”.

En cuanto a las elecciones del año que viene, afirmó que, “lo de la presentación -en la Justicia por la nuevo Ley Electoral- está avanzado y se hará en los próximos días. Nosotros asumimos el compromiso de actuar judicialmente y políticamente ante esta situación. Por eso, de todos modos, jugaremos con las reglas que haya. Por eso ya se está analizando las posibles candidaturas”.

En ese contexto, se refirió a la disputa en Capital: “Para nosotros sería un gustazo que Rodolfo Colombo fuera candidato a intendente. Seguro es a quien primero vamos a buscar, más allá de que tenemos gran cantidad de personas calificadas. Donde podemos ser más aportantes como opositores del frente es en Capital y Rodolfo sería un candidato excelente. De todos modos, no necesariamente me estoy excluyendo, hay que ver la estrategia, tenemos que ver. Pero también me gustaría trabajar por Capital. De hecho, puede darse que haya tres candidatos a intendente por Capital del frente. Estas situaciones pueden darse, si yo tengo que hacerlo estoy a disposición”.

Al refirirse a nivel provincial, afirmó que, “la de Marcelo Orrego y Fabián Martin sería una fórmula de primera”. Mientras que, al referirse a nivel nacional, comentó: “Por gestión, por el apoyo que tiene, creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente de la Nación”.