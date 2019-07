La grieta nacional se instaló esta mañana en el interior de la estación de servicio ubicada sobre Avenida Rawson y calle San Lorenzo, en Capital. El jefe de ANSES, Rodolfo Colombo, se encontraba realizando unas compras cuando fue increpado por un hombre que estaba desayunando en el lugar.

"No vuelven más, no vuelven más, han hecho mucho lío, mucho desastre", arrancó diciendo el sujeto que grabó la situación, ante el asombro del creador de Actuar, quien no dudó en responderle.

Si bien parecía que la discusión no pasaría a mayores luego de un apretón de manos entre ambos, todo siguió con un picante intercambio de palabras.

"Aquí no ves bolsos volando, no ves corrupción", atinó a decir Colombo, mientras el otro hombre contestaba que la plata de la corrupción macrista "no se sabe dónde va".

Todo terminó cuando el excandidato a intendente decidió retirarse del lugar.