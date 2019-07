Dosis. Según lo que indicaron desde la cartera sanitaria, son 64.000 la cantidad de vacunas necesarias para todo 2019 con el fin de combatir la meningitis.

El envío de vacunas por parte de Nación para combatir la meningitis en la provincia se ha convertido en otro capítulo de las diferencias entre la administración macrista y la uñaquista. Desde la Secretaría de Salud de la Nación salieron a aclarar la situación sobre la distribución de las dosis, luego de que la ministra local del área, Alejandra Venerando, había criticado el faltante. Las autoridades nacionales aseguraron que las vacunas están llegando a la provincia y el que salió a responder fue el secretario Administrativo del ministerio local, Guillermo Benelbaz, quien confirmó que llegó una partida, pero no en el momento necesario y que tampoco fue suficiente. Incluso, apuntó que el lote que arribó desde Buenos Aires ocurrió después de que la provincia hiciera una intimación a través de una carta documento. Tras ese reclamo, a San Juan desembarcó una partida grande de vacunas, aunque no todo lo previsto por el calendario.



Una fuerte disputa viene siendo la deuda de Vialidad, en la que la provincia le reclama unos 4 mil millones de pesos a la Nación por el financiamiento de obras. Lo último acordado es que la gestión macrista hará una propuesta de devolución.



En el tema sanitario, el encargado de la aclaración por parte de la administración nacional fue Mario Kaler, Secretario de Promoción de la Salud. El funcionario reconoció demoras en el envío, pero aseguró que "las vacunas están. Se están repartiendo y se van a seguir distribuyendo". Resaltó que, en lo que va del año, a San Juan se ha enviado "el equivalente al 30 por ciento de todo 2019. Y a partir de ahora, entre julio y agosto, se les va a enviar un 20 por ciento más. Esto quiere decir que vamos a llegar al 50 por ciento". Luego, hasta noviembre, "vamos a llegar al 85 por ciento de lo que corresponde durante el año", dijo Kaler.



Desde San Juan, Benelbaz reconoció que el envió 17.280 dosis de meningococo, pero fue crítico al recordar que "el 10 de junio, con la ministra Venerando, tuvimos una reunión con Adolfo Rubinstein (titular del área sanitaria). En ese encuentro, nos manifestaron que las vacunas no estaban y que no iban a llegar. Por eso tuvimos que hacer las previsiones y salir a comprar dosis". Por otro lado, sostuvo que "al 30 de junio, Nación debía haber mandado 32 mil vacunas y a esa fecha habíamos recibido 7.200". Luego, el 2 de julio, Venerando envió una carta documento reclamando las partidas, obligatorias por ley, y "sorprendentemente, dos días después nos informaron que el 5 de julio llegarían 10.080 dosis, lo que dan en total 17.280", dijo el secretario.



Kaler explicó que la demora se debió a un retraso en la producción de vacunas por parte del laboratorio. Así, dijo desconocer por qué Venerando no admitió que había dosis en San Juan "cuando ya habíamos enviado una partida". Además, le apuntó a la funcionaria al manifestar que "la situación de meningococo la explicamos en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), encuentro al que la ministra no asistió".



Por su parte, Benelbaz aseguró que San Juan no es la única provincia que tiene problemas con las vacunas contra la meningitis, ya que "en junio, varios ministerios de otros distritos hicieron el mismo reclamo". Además, fue categórico al manifestar que "puedo decir que nuestro calendario de vacunación ha sido incumplido. Lo que hemos recibido es insuficiente y hemos planteado el requerimiento a Nación de manera formal". A todo eso, Kaler expresó que están al tanto de la carta documento, que la van a responder y que "hay tranquilidad" por la situación.

Desfasaje en Incluir Salud

Desde la provincia también indicaron que hay un desfasaje en los fondos nacionales destinados para el programa Incluir Salud (ex Profe), que depende de la Vicepresidencia de la Nación.



En la cartera sanitaria local indicaron que Nación fijó un monto específico para cubrir las diálisis de los beneficiarios. La cifra establecida es de 2.900 pesos por tratamiento, el mismo valor que en 2018.



El cuestionamiento local es que esa cobertura se ha elevado a los 4.900 pesos, por lo que la diferencia tiene que ser respaldada desde las arcas locales.



En San Juan hay 158 personas que se encuentran bajo ese programa con este tipo de tratamiento. El ex Profe es un programa que brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones no contributivas.

Vacunas pedidas

48.000

Es el total de dosis que solicitó la provincia contra la meningitis para los primeros nueve meses del año.

Dosis recibidas

17.280

Son las unidades que la Secretaría de Salud de la Nación ha enviado hasta este mes para combatir la meningitis.

Faltante

30.720

Es el déficit de vacunas para meningitis que la provincia tiene hasta el momento. Sólo llegó el 54 por ciento del total.