Frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones del domingo la dirigencia política, a excepción de Sergio Vallejos, impulsor del planteo ante el máximo tribunal de justicia del país, criticó la resolución con distintos argumentos, principalmente referidos a la oportunidad de la decisión, tan cerca del llamado a votar, que estaba previsto para el domingo 14 de mayo.

"Siento satisfacción porque entendemos que la Corte Suprema ha atendido un reclamo de la sociedad sanjuanina, que entendía que no se estaba respetando la Constitución Provincial", dijo Sergio Vallejos, candidato a gobernador de Evolución Federal. Y agregó que "la resolución demuestra que se puede seguir creyendo en la justicia. Es más, insistimos con que dentro de la Constitución todo y fuera de ella, nada".

El dirigente, con el patrocinio legal del abogado constitucionalista Christian Cao, fue el impulsor del planteo que llevó a la Corte Suprema a suspender el acto comicial del domingo.

Sobre la posibilidad de que se llame a votar en los municipios en forma independiente del llamado para gobernador y vice, el dirigente opinó que "se puede esperar cualquier cosa, pero creemos que todas las candidaturas deberían definirse en un mismo acto".

Marcelo Arancibia, candidato a gobernador de Juntos, dijo que "siempre hemos sostenido la imposibilidad de que Uñac fuera candidato y por eso ahora la Corte ha intervenido frente al capricho del Gobernador de querer participar". El dirigente agregó que "los fallos se acatan, hay que cumplirlos y por eso insistimos con la crítica a quien se quería perpetuar en el poder".

Sobre la oportunidad de la decisión manifestó que "fue innecesario responder recién ahora, generando una situación de incertidumbre en los sanjuaninos".

José Luis Gioja, candidato a gobernador de San Juan Vuelve, en declaraciones al canal Telesol adelantó que los dirigentes de su espacio no van a participar de las elecciones del domingo. "Nosotros no vamos a ir a las elecciones, desde ya lo adelanto", sostuvo. Fue antes de que el Tribunal Electoral de la provincia comunicara la decisión de llevar a cabo el acto comicial, a excepción de las categorías para gobernador y vice. "Si la cabeza no va el cuerpo no va, es un razonamiento que tiene que ver con el sentido común, que es el que tiene que estar y que a veces es el que más falta", expresó el actual diputado nacional.

Sobre la oportunidad de la decisión, señaló que "la Corte tiene sus tiempos, que responden a otros intereses y no al pueblo de San Juan, por eso digo que se trata de un fallo inoportuno y que nos falta el respeto a los sanjuaninos".

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el candidato a mandatario provincial, Cristian Jurado, opinó que "se trata de un fallo con claro tinte político que profundiza la crisis que se vive en la actualidad. Por eso no reconocemos la resolución porque nos genera dudas". El dirigente precisó que "se trata de una sentencia que no nos parece imparcial".

Sobre la alternativa de desdoblar el acto comicial, el referente de la izquierda consideró que "las elecciones no pueden ser separadas, habría que ir a votar una sola vez". Hay que aclarar que también su caso, la consulta fue previa a la resolución del Tribunal Electoral Provincial.

José Peluc, referente y coordinador del Frente Desarrollo y Libertad, analizó con duros términos la sentencia de la Corte Suprema. Fue al hablar de que se trata de "un atropello a la democracia sanjuanina y una falta de respeto a los sanjuaninos". Incluso el dirigente llamó a "ir a votar porque el fallo es de una Corte que no tiene autoridad. Por eso en la provincia se debería ir igual a las urnas porque se trata de un fallo de una corte que no tiene autoridad para suspender el llamado electoral". Consideró que la suspensión de los comicios, al menos en la categoría de gobernador y vice, "le baja los brazos a la militancia".

Paola Miers, candidata a gobernadora del Frente Desarrollo y Libertad, el mismo espacio de Peluc, también fue crítica con la oportunidad dispuesta por la Corte Suprema, tan cerca del acto comicial del domingo. "Tuvieron un mes para resolverlo y después de las visitas nacionales recién lo deciden ahora", sostuvo. Y agregó que "llama la atención que después de las visitas nacionales se haya tomado esta resolución, que es una burla de ciudadanía y que demuestra una vez más que a la Nación no le importa la provincia y por eso se va a generar una sensación negativa".

La dirigente consideró que todo el acto comicial "debería hacerse en una misma fecha".