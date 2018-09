Carlos Verna, gobernador de La Pampa

Uno de los gobernadores que no quiere dar el brazo a torcer y es casi un hecho que no apoyará un Presupuesto con ajuste. El pampeano, que atraviesa un momento duro de salud (recientemente informó que se le complicó un cáncer que padece hace años), llegó a la sede del CFI y fue de los pocos que habló con la prensa apostada en el ingreso.

"El Presupuesto no lo conocemos, yo no lo vi, creo que ningún gobernador lo vio. No sabemos las pautas sobre las cuales se va a construir y no pienso pedirle a los legisladores peronistas pampeanos que voten un presupuesto con ajuste", dijo sin pelo en la lengua el pope peronista pampeano.

Y agregó "queremos saber cuál va a ser el recorte en salud, cómo van a seguir los programas alimentarios". También fue muy duro con aquellos que sostienen que si los gobernadores no acuerdan el Presupuesto no favorecen la gobernabilidad: "Eso de que no votar un presupuesto con ajuste es una irresponsabilidad, yo les digo que una irresponsabilidad es ir al FMI. No voy a aceptar la transferencia del subsidio al transporte, tampoco la tarifa social", sentenció Verna.