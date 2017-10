Deteriorada. El tramo que mejorará Vialidad Nacional es uno de los más dañados y según indicaron desde la repartición, nunca antes se había encarado un trabajo tan importante y en una sección tan larga.

Desde Vialidad Nacional aseguran que el tipo de obra que llevarán adelante en la avenida Circunvalación no tiene precedentes. Se trata de mejoras en un tramo de casi cinco kilómetros que va desde avenida Ignacio de la Roza hasta calle Tucumán, lo que representa un 30 por ciento de la extensión total de la semiautopista. La repartición llamó a licitación para que se presenten las empresas interesadas en corregir las deformaciones y realizar trabajos complementarios en ese sector por un monto de 78,5 millones de pesos. El 20 de este mes, en Buenos Aires, se abrirán los sobres de las compañías que participen y las autoridades no descartan que las tareas puedan comenzar en diciembre o los primeros días de enero.



La avenida Circunvalación Federico Cantoni es una de las vías más emblemáticas de la provincia, por la que circulan miles de vehículos por día, ya que interconecta a los principales departamentos del Gran San Juan. Fue construida en la década del "70 y durante mucho tiempo sólo se le hizo arreglos menores en la calzada y por pequeños tramos, como el recambio de paños y bacheo. Las obras más importantes que tuvo en los últimos años fueron la parquización en 2005 y la colocación de guardarrail en todo el anillo, interno y externo. Este último trabajo fue inaugurado en diciembre de 2012.



Ahora, el Distrito 9 de Vialidad Nacional, que tiene asiento en San Juan, puso el ojo en un sector que está deteriorado y necesita mejoras. Ese tramo es el que corresponde al sector Noroeste y según consta en el llamado a licitación, es el comprendido entre el alto nivel de la Ruta Provincial Nº 12, el puente de la avenida Ignacio de la Roza, y el bajo nivel de la Ruta Provincial Nº 21, la conexión con calle Tucumán. Una vez adjudicada la obra, la empresa que gane tendrá 15 meses para llevar adelante la corrección de las deformaciones, desniveles y otras tareas.



Sobre las mejoras, Sergio Aldunate, jefe de Distrito, explicó que "es una obra de conservación mejorativa, lo que implica que no es una obra completamente nueva. La Circunvalación tiene dos estructuras, una de pavimento flexible, que es el concreto asfáltico, y después hay una carpeta rígida que es de hormigón. Lo que se va a reparar es esto último porque está deformado. Se van a reemplazar muchos paños".



Además, fuentes calificadas explicaron que es casi seguro que, mientras duren los trabajos, se utilice media calzada, por lo que el tránsito quedará reducido y hasta puede ser anulado por algún período de tiempo.



Por otro lado, desde Vialidad Nacional indicaron que, al tratarse de una obra que no es de gran magnitud, la adjudicación puede concretarse antes de fin de año y por eso estiman que los trabajos pueden comenzar a fines de este año o a principio del 2018.

Preocupación en los trabajadores viales



En la jornada de ayer, trabajadores de Vialidad Nacional del todo el país declararon el estado de alerta, asamblea permanente y movilización. ¿El motivo? La publicación en el Boletín Oficial de la creación de una sociedad anónima entre el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. La preocupación de los empleados, que en la delegación local son 225, reside en que la repartición nacional pueda convertirse en una empresa privada, lo que implica que los agentes estatales pierdan los beneficios adquiridos en el convenio colectivo de trabajo, siendo la estabilidad laboral lo más importante.



Carlos Ordoñez, secretario General del sindicato local, confirmó la preocupación e indicó que el viernes a las 8 habrá una asamblea para tratar la situación y que la próxima semana habrá un encuentro entre los secretarios de cada distrito en Buenos Aires.