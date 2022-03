María Eugenia Vidal, diputada nacional y referente nacional del Frente Juntos por el Cambio (JxC), visita San Juan desde este lunes por tres días, para interiorizarse de diferentes actividades productivas de la provincia y en conferencia de prensa señaló que no está de acuerdo con las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para contrarrestar la inflación que incide en la economía nacional.

Calificó que el reciente anuncio "no resuelve el problema de fondo. Es más, ya demostraraon su fracaso. Volver al esquema de control de precios y de acuerdo de precios es volver a una instancia que fracasó no hace mucho".

Vidal agregó: "El año pasado cerramos con el 51% de inflación. La Argentina tiene un promedio de 40% de inflación anual desde el regreso de la democracia, sin considerar el periodo de hiperinflación. Desde 1970 se firmaron 10 acuerdos de congelamiento de precios, por distintos gobiernos. Está claro que por ahí no es".

"La inflacion no es producto de la guerra, es producto de la emisión descontrolada de este gobierno. Lo que uno emite se siente varios meses mas tarde. No hay un plan, no hay un programa económico", sostuvo.

Entre otros temas, al exgobernadora de Buenos Aires respaldó la decisión de JxC en la provincia de recurrir a la Justicia sobre la derogación de las PASO en San Juan: "La reglas electorales no se cambian de un día para otro, sin hablar previamente y acá se hizo con poco debate". También, elípticamente cuestionó una posible candidatura de Sergio Uñac a un nuevo mandato como gobernador: "Mi posición es conocida, dos mandatos son suficientes... Creo en la alternancia".

Finalmente, consultada por las aspiraciones a gobernador de dos referentes locales del Frente, como Marcelo Orrego y Fabián Martín, se mostró equidistante, aunque mencionó al pasar conocer más al diputado nacional, con quien comparte bloque desde hace 3 meses. "El mejor candidato surgirá de este equipo. No soy yo quien defina, sino respetar el trabajo. Si no se modifica esta ley, que no validamos juridicamente, y no se ponen de acuerdo en una fórmula única, va a elegir la gente y yo voy a estar acompañando a este equipo, que va más allá de quien ocupe el cargo de candidato", concluyó.