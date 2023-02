A los intendentes bloquistas, que buscan mantener sus distritos, se les presenta un escenario

que promete chispazos en el marco de la campaña electoral. En Angaco, Zonda e Iglesia aparecen históricos rivales que tienen por objetivo arrebatarles la conducción municipal a los referentes del partido de la estrella. En dos departamentos, se trata de figuras que no pertenecen a la fuerza política, pero que son parte del frente oficialista (que se llamará San Juan por Todos), mientras que, en el restante, se trata de un dirigente del mismo color político. A su vez, la disputa perfila virulenta en dos distritos, ya que tanto los intendentes como sus competidores no tienen diálogo. En los que no habrá tregua son Angaco e Iglesia, ya que, en el primero, Carlos Maza irá por la reelección, mientras que el exintendente José Castro manifestó

que quiere competir. Es conocido que entre ambos no hay relación. En el departamento cordillerano, Jorge Espejo busca mantenerse en el sillón iglesiano, pero el diputado y exintendente Mauro Marinero, quiere dejarlo afuera luego del 10 de diciembre. Según confirmaron las fuentes, entre ambos tampoco hay diálogo. En Zonda, si bien el jefe comunal Miguel Atampiz no puede repetir, busca que su sucesor sea alguien de su equipo y el más encumbrado, por ahora, es su hermano Juan, “el Colo”. Quien se presenta como rival, por el lado del PJ, es Oscar Villalobo, quien será nuevamente de la partida. El nuevo sistema electoral, que permite la tributación de votos como en un mecanismo de Lemas, abre el juego a que dirigentes enemistados y enfrentados puedan competir bajo el mismo paraguas político, pero en líneas internas. Encima, se da la situación de que un rival puede ayudar a su contrincante, dado que los sufragios de un mismo frente se acumulan y van a parar al que salió primero, lo que le sirve para medirse con el contendiente de otra alianza. En el distrito angaquero, el bloquismo apoyará a Maza para la reelección, pero, consultado sobre sus intenciones, Castro afirmó que está “trabajando para ser candidato” y que “tengo intenciones” de regresar a la Intendencia. Será por el PJ, dentro del frente oficialista que encabeza Sergio Uñac. Así, el exjefe

comunal aparece como la posible figura que presente el peronismo para jugar en ese departamento contra el bloquismo. Entre ambos no se dirigen la palabra y hay críticas cruzadas sobre la gestión. También suenan otros referentes como la presidenta de la Junta del PJ, Gabriela Calderón, y el exconcejal Mario Pacheco. Si bien ya figuran dos armados, fuentes

departamentales indicaron que habrá al menos tres listas que competirán dentro de SJxT.

En Iglesia, Espejo confirmó que va por la reelección, mientras que “el Mauro” ha indicado que

quiere regresar a la intendencia. Al igual que en Angaco, no hay diálogo entre los dirigentes.

El quiebre inicial se dio en las elecciones de 2019, cuando Espejo reclamó que el bloquismo

iglesiano no le permitió competir con ese sello, por lo que tuvo que armar un partido municipal

con el que ganó la Intendencia. Además de ellos, desde el PJ departamental confirmaron

que presentarán al menos un candidato. Los que suenan son Mario Salinas y Javier Pizarro.

Según indicaron fuentes calificadas, “el Colo” Atampiz es el que, por ahora, está mejor posicionado en Zonda, pero Villalobo buscará ser de la partida. El exciclista compitió por la intendencia en 2011, 2015 y 2019, sin buenos resultados.