El secretario general de UPCN en San Juan, José ‘Pepe’ Villa, mostró estar completamente en desacuerdo con el nacimiento de la agrupación denominada Movimiento Político Sindical, que integrará el frente oficialista San Juan por Todos (SJxT) y apoyará la nueva candidatura del gobernador Sergio Uñac, argumentando que los sindicatos no deben participar directamente en política.

Son 54 gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) los que conformaron la agrupación y en declaraciones a LV5 Radio Sarmiento, Villa aclaró primero que “nunca” lo invitaron y si bien UPCN se apartó desde 2020 de la CGT, indicó que el gesto hubiera servido “por lo menos para discutir u observar cosas que pasan ahí” para luego disparar contra la iniciativa política: “No nos vamos a hacer problema por tan poca cosa”.

Villa argumentó su posición, evocando a Juan Domingo Perón: “Creo que llamar a los sindicatos para participar en política, están equivocados. Perón en ningún momento dijo eso, que los sindicatos deben participar en política. No lo leen, pero en ningún lugar lo dijo. Porque en los sindicatos hay afiliados políticos de todos los partidos políticos y yo no puedo obligar al sindicato, porque soy peronista, de ir a cualquier lado, a todos lados o a un sólo lado”.

Indicó que no tiene diálogo con Eduardo Cabello, titular de la CGT a nivel provincial, y fue un poco más allá: “Personalmente apoyo a Sergio Uñac pero gremialmente no puedo. No es que me lo prohíban, me lo prohíbo yo. Soy doctrinario en ese sentido, Perón nunca dijo eso. Los sindicatos no tienen que pertenecer a un partido político”.