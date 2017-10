La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, una de las entidades de productores más grandes de la provincia; le envió una nota al gobernador Sergio Uñac donde le solicita el reemplazo de los representantes viñateros que desde 1998 están en la Corporación Vitivinícola Argentina. Su presidente, Juan Jose Ramos, explicó que los productores asociados quieren que sean cambiados porque a pesar que la Coviar desairó al Gobierno provincial al no invitarlo a la reunión del sector vitivinícola con el presidente Macri (ver foto), los actuales representantes no se solidarizaron con el desplante e igual avalaron con su presencia la decisión del directorio de la entidad. Ramos agregó entre otros motivos, que el Gobierno provincial tiene la potestad de cambiarlos, del mismo modo que cuando los nombró, porque los viñateros no se sienten representados por ellos. Actualmente los referentes de los viñateros en la mesa de la Coviar son José Molina, de la Cámara de Productores Vitícolas y Mario Pulenta. A este último le recriminan que es miembro de la Cámara de Bodegueros de San Juan, por lo que no debería ocupar ese espacio destinado a los viñateros. Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, dijo que apoya el pedido en particular, y que el tema será tratado en la próxima asamblea de la entidad, en los próximos días.



Se trata de un viejo reclamo de las entidades viñateras sanjuaninas que data desde la creación de Coviar en 1998. Los productores quieren estar ahí para discutir acciones respecto a la cadena de valor vitivinícola desde la óptica de la producción primaria para mejorar rentabilidad y precios. Y si bien se dispusieron lugares para productores en esa mesa que reúne a industria, organismos técnicos y gobiernos provinciales, los lugares fueron ocupados por referentes con los que estos viñateros no se sienten identificados. Incluso en marzo de 2014 la Asociación de Viñateros le pidió el recambio al exgobernador Gioja, sin resultados. En diciembre de ese mismo año la Federación de Viñateros presentó una solicitud formal a la entidad para ingresar y en enero de 2015 la Coviar respondió que podía entrar un representante con voz, pero sin voto, algo que fue rechazado rotundamente por los productores.



La principal queja es que en el temario elevado al presidente Macri y a la audiencia no se invitó al gobierno de San Juan y de Mendoza, pese a ser integrantes del directorio, ""para evitar que se incluyera la oposición a la importación de vino a granel de Chile". Dicen que tampoco se trató la necesidad de establecer una justa distribución de la cadena de valor en la comercialización del vino.



""Los representantes viñateros de San Juan debieron solidarizarse con estas propuestas y en consecuencia, no consentir esta discriminación con la parte oficial del directorio de Coviar. Por ello consideramos que no debieron haber avalado con su presencia en la audiencia esta acción", dice la nota. También le recriminan a Molina y Pulenta que ""nunca rindieron cuenta de la labor que desarrollan en ese organismo".



Además, agregan que no se cumplieron los objetivos por los cuales se creó la Coviar, y por el contrario, la situación de los viñateros en ese período se agravó, concentrándose aún más la industrialización y comercialización del vino.

El encuentro con el Presidente

Los miembros de la Corporación Vitivinícola Argentina -Coviar- fueron recibidos por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el Salón Blanco de la Casa Rosada el pasado 14 de septiembre. Durante la reunión entre los privados y Macri, se abordaron temas como el proyecto de Integración de Pequeños Productores, aumento del reintegro por exportación de productos vitivinícolas, la carga impositiva a lo largo del proceso de producción, elaboración y venta de vino argentino en el exterior y en el mercado interno.