Los presidentes de la Federación de Viñateros de San Juan y de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan le enviaron ayer una extensa nota al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, solicitando medidas para lograr ""una justa distribución del ingreso que produce la actividad vitivinícola" y lograr que la próxima cosecha el viñatero obtenga $12 por el kilo de uva común puesto en bodega; $15 por el kilo de uvas blancas comunes y $30 para uvas finas. Piden que la fecha de liberación de los vinos nuevos de la cosecha 2020 se establezca en forma inmediata para el 31 de agosto próximo, que el vino tinto común o genérico sea elaborado con 100% de uva tinta y no 65% como es ahora y un control estricto de uvas varietales y vinos. Solicitan que el Congreso sancione una ley para la cadena vitivinícola similar a la de la yerba mate y se limite la superficie implantada con viñedos permitiendo sólo la reconversión de los mismos. "Estas medidas que solicitamos las estamos reclamando desde los años "90 pero casi siempre en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) se opusieron a implementarlas aduciendo el decreto de desregulación de Menem o que "en el sector no había consenso", indica el petitorio elevado a la Nación. Los productores también evidencian la preocupación por quien será designado al frente de la presidencia del INV, e indican que el sector primario pretende que ese cargo "no sólo defienda la industria sino también a los viñateros" y piden que el candidato de a conocer sus propuestas. "Se menciona para ocupar este cargo a Martín Hinojosa, de quien desconocemos cuál es su postura ante la crisis que viven los viñateros y la pequeña industria".