La magistrada había señalado esta mañana que hay escuelas donde no se imprimen los votos y que los técnicos no pueden solucionar el problema. Desde el Gobierno porteño puntualizaron que las 87 máquinas que presentaron problemas, “ya fueron subsanados” de igual manera que la ausencia de autoridades de mesa.

La jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió hoy que "resulta preocupante el grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar precandidatos a jefe de Gobierno porteño y a cargos locales en el marco de las PASO y adelantó que presentará una "denuncia penal".



"Voy a hacer una denuncia penal por no obedecer las órdenes del juez que tiene la jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires", anticipó la magistrada este mediodía.



La jueza aludió a actas que labró requiriendo la presencia de técnicos para las máquinas del voto electrónico, directiva que no se habría cumplido, dijo en declaraciones a "Radio con Vos".



También se refirió a directivas vinculadas a que no pueden coexistir en un cuarto oscuro dos votantes, uno sufragando de manera manual para autoridades nacionales y el otro en forma electrónica para las las elecciones porteñas.



La jueza fue advertida sobre inconvenientes en el uso de las máquinas en la Rural, predio habilitado para la votación de hoy, cuando emitía el sufragio la precandidata por el PRO Patricia Bullrich.



Al respecto mencionó que "si la máquina no anda" su directiva es que "el ciudadano vote por la nacional y si no puede votar por la Ciudad, ese no es problema mío. He puesto mi mejor buena voluntad".



También sostuvo que los inconvenientes en ese lugar de votación "se repitieron" toda la mañana.



En su escrito presentado a primera hora de la mañana, Servini alertó a la Cámara sobre la "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral", en un escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, informaron a Télam fuentes judiciales.



La jornada de votación en CABA comenzó con demoras y "lentitud", provocadas principalmente por el doble voto que deben hacer los ciudadanos, en papel para las 19 precandidaturas presidenciales y cargos nacionales y por otro lado, electrónico con máquina para la Jefatura de Gobierno local.



"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral" de CABA, advirtió la jueza.



En tanto, en declaraciones al canal C5N, también realizadas por la mañana, la magistrada dijo además que no pudo "auditar" de manera correcta el funcionamiento de las máquinas y que un perito advirtió que puede introducirse un "pendrive".



"He tenido que darle instrucciones a todos los delegados para que controlen el tema del pendrive que cambiaría la votación", dijo la jueza.



La magistrada reiteró que hubo máquinas que no se pudieron probar, otras que "no se pudo enchufar".



Finalmente, pidió que "la ciudadanía no se ponga nerviosa, que vaya, vote".



En el escrito remitido a la Cámara Electoral, Servini reportó problemas de funcionamiento hasta bien entrada la noche de ayer, en tanto que al inicio de la jornada de votación hoy las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA.



La jueza reportó que en algunos locales de votación las máquinas llegaron ayer por la noche, en otros no "habían sido conectadas ni probadas" y "en muchos locales no estaban los kit de instalación" y algunas máquinas "directamente no funcionaban" o con cableado suelto, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los votantes.



"Se estima que aproximadamente un 30 por ciento de las máquinas estarían en esa situación", agregó.



El personal del juzgado permaneció hasta las 2 de la madrugada de hoy en lugares de votación a la espera de técnicos de la empresa proveedora.



"No puedo hacerme responsable por las situaciones descriptas ni por sus posibles consecuencias, al no haber sido generadas por el accionar de este Tribunal", advirtió.