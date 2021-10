El intercambio tuitero entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el humorista Nik (Cristian Dzwonik) donde el funcionario sacó a la luz donde van los hijos del columnista de La Nación, dejó otra vez mal parado al Gobierno nacional y el tema ocupó la agenda mediática desde el lunes a la fecha.

En este sentido, el legislador nacional por San Juan, Walberto Allende, opinó sobre el tema y calificó como "inaceptable" lo expresado por Fernández.

"No justifico una cosa así de ningún sector de la política. No me gustó, la personalización en la política está mal por donde se lo mire, cualquier referencia directa o indirecta a la familia y a la vida privada no corresponde, es inaceptable”, dijo Allende a DIARIO DE CUYO. Y agregó que "en San Juan trabajamos con el dialogo y el respeto por sobre todo”.

LA POLÉMICA

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, publicó un tuit para replicar una crítica del humorista Nik, por el que tuvo que disculparse. La polémica publicación empezó como una réplica a un mensaje con el que Cristian Dzwonik, conocido por su trabajo como Nik, cuestionó la propuesta del gobernador Axel Kicillof de los viajes de egresados gratis. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, escribió el dibujante en su cuenta.

Fernández le respondió que los colegios privados reciben dinero del estado, pero agregó una alusión personal a la escuela de las hijas de Nik: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conocés?"

Tras este cruce, Nik denunció al ministro por el contenido y el tono del mensaje, que calificó de "persecutorio", y publicó un dibujo con la leyenda "Con nuestros hijos NO", que fue usado como hashtag por la oposición en sus mensajes de repudio.

"El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ´seguridad´ a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo", escribió.