El exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, está en San Juan participando de actividades concernientes a su ámbito y se acercó hasta la Plaza 25 de Mayo para participar de la marcha en apoyo a Cristina Fernández, luego del intento de magnicidio que sufrió el jueves en la noche.

"Lo que está pasando en Argentina es el resultado del discurso de odio", expresó a los medios. También explicó que en cuestiones de criminología el magnicidio, como es conocido este delito, "es el resultado de neuróticos graves a los que se los incita mediante discursos de odio y que creen van a ser famosos o héroe nacional por lo que van a hacer, ya que une su existencia frustrada o esa fama al nombre de la víctima".

También destacó que "El Papa es argentino pero algo de cierto debe haber en que Dios es argentino y por suerte, fallo". "Es un milagro, no quiero pensar lo que hubiese pasado si no hubiese fallado. Nos sumergiría a los argentinos en una violencia terrorífica", admitió.

Luego dijo que es "un hecho que no sólo afecta a la democracia sino que al sentimiento de comunidad argentina". "No me cabe la menor duda", expresó al ser consultado sobre la necesidad que tiene la política de hacer un llamado a la reflexión.