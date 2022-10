Tras la sanción de un nuevo mecanismo electoral para definir autoridades provinciales, el bloquismo, que encabeza Luis Rueda, comenzó a armar las fichas en los departamentos. En esa línea, una de las principales piezas es Capital, por su peso electoral y simbólico, aunque se trata de un reducto difícil para la fuerza política. Si bien en un inicio se echaron a correr los nombres de seis dirigentes para competirle al jefe comunal del justicialismo Emilio Baistrocchi, Rueda confirmó que ese número se redujo a dos. "Por el partido, los que han pedido y se van perfilando con intenciones claras y muy serias son Darío Maratta y Wbaldino Acosta Zapata", destacó. A su vez, fuentes calificadas indicaron que el partido apoyará a ambas figuras.

La definición de Rueda no es menor, ya que otra persona que ha mostrado intenciones es la actual diputada nacional y expresidenta del partido, Graciela Caselles. La legisladora viene trabajando en tándem con el Frente Renovador, debido a su vínculo con Sergio Massa a nivel nacional y con Franco Aranda en la provincia. Lo viene haciendo por fuera, por ahora, del aval bloquista, lo que no ha caído bien dentro de la fuerza. De esa manera, Rueda dijo que lo de Maratta y Acosta es independiente "de lo que busque Caselles". El presidente había expresado que el bloquismo tenía que dar el OK a la alianza de la diputada nacional con el Frente Renovador, siempre que el partido que fundó el cantonismo sea cabeza de esa sociedad. Fuentes calificadas dijeron que tanto Maratta como Acosta Zapata se acercaron a Rueda para expresar sus intenciones de ser candidatos, algo que Caselles no habría hecho.

Trayectoria. Wbaldino Acosta Zapata es hijo del exgobernador Wbaldino Acosta. Fue candidato a presidente del Foro por un armado bloquista.

Por otro lado, las fuentes indicaron que la reducción de candidatos bloquistas en Capital radica en mostrar unidad y un armado competitivo de cara a las próximas elecciones. Al punto que, explicaron, existe buen diálogo entre Maratta y Acosta Zapata, lo que podría favorecer a la conformación de una única lista para el futuro. Los que habían figurado con anterioridad eran Pedro Rizzo, Alejandro Bravo, Laura Adámoli y Alfredo Nardi. Este último había manifestado que, si Caselles se postulaba, iba a tener que competir contra él. Sin embargo, las fuentes dijeron que ahora prefiere ir en la lista de Baistrocchi. A su vez, otros que habían asomado, en realidad, no cuentan con el peso y las ganas de encarar tamaño desafío.

La movida bloquista en Capital apunta a mostrar que el partido avanza en los armados departamentales. Ese también es el caso de Silvia Cabrera, en Sarmiento, y de Juan Sancassani, en Santa Lucía. Para la primera se espera un acto en estos días en el departamento del Sur, mientras que el segundo tuvo su "lanzamiento" a mediados del mes pasado (Ver recuadro).

El bloquismo tiene el timón de los municipios de Iglesia, Zonda y Angaco. La comuna iglesiana está en manos de Jorge Espejo, quien puede repetir, pero enfrente se presentará el diputado Mauro Marinero, quien busca regresar al sillón iglesiano. Si bien ambos están distanciados, desde el bloquismo no descartan que puedan tener contactos y, así, cerrar heridas de cara a las elecciones 2023. En el segundo, Miguel Atampiz deberá potenciar a un sucesor y en el tercero Carlos Maza irá por la reelección. El bloquismo no ha definido aún si tendrá candidato a gobernador, una posibilidad que permite el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), que es igual a Lemas. Para ir por el sillón de Sarmiento, el partido debe armar lista de candidatos en al menos 10 departamentos y medirse con el PJ.

Lanzamiento de dirigentes

El bloquismo ha encarado una movida para mostrar sus dirigentes en los departamentos. La primera fue en Santa Lucía para presentar a Juan Sancassani, director de Defensa al Consumidor, presidente del Comité departamental e hijo del diputado Edgardo Sancassani. En la lista de "lanzamientos" está Sarmiento, con la concejal Silvia Cabrera. Otro ediles que tienen el respaldo del partido son Walter Vázquez, en Rivadiavia, y Mario Gaitán, en Pocito. Un dirigente que viene asegurando que competirá en Chimbas es el diputado departamental Andrés Chanampa.

En la agenda de recorridas e impulso de dirigentes están los Comités de Valle Fértil y 9 de Julio. Por otro lado, las autoridades partidarias están visitando los departamentos en los que el bloquismo no cuentan con figuras de peso para poder competir, como Ullum. La fuerza política tiene el control de tres municipios: Iglesia, Zonda y Angaco. Se verá cuando desde el Comité Central y intendentes lleven adelante un acto de presentación. El armado no es sencillo, dado que hay que buscar candidatos titulares y suplentes en los distintos y respetar la paridad de género.