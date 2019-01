Elección. Miguel Atampiz llegó al cargo de la mano del basualdismo, pero para las legislativas de 2017 decidió pegar el portazo y jugar dentro del frente Todos.

La disputa por la Intendencia de Zonda se puso al rojo vivo. El jefe comunal, el bloquista Miguel Atampiz, ahora decidió jugar dentro del frente Todos y enfrentar a quien se le plante en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de marzo. El que está decidido a disputarle el sillón departamental es el justicialista Oscar Villalobos, según destacaron fuentes calificadas. La movida representa todo un cambio, ya que en el entorno del intendente habían asegurado que tenía planeado evitar la interna y jugar por fuera, es decir, con un partido municipal y boleta corta, solamente para los cargos municipales. Esto se debía a que si ganaba en la pelea puertas adentro, temía que los votos del que perdiera migraran hacia la oposición en la general y se diera vuelta el escenario. En cambio, hoy se siente fuerte para afrontar las dos contiendas, revelaron sus allegados. Los vaivenes de la decisión de Atampiz se deben a la enseñanza que dejó la elección de 2015. El intendente en ese entonces era el exbasualdista César Monla, quien se unió al frente oficialista y en las PASO se enfrentó a Villalobos. El primero ganó la interna, pero en la general no consiguió los votos del peronista sino que estos fueron a parar a la cosecha de Atampiz, que compitió en el frente que lideró el senador Roberto Basualdo.



El bloquista se quedó con las riendas del departamento, pero al igual que su antecesor, pegó el portazo del basualdismo y en las legislativas de 2017 se alió con el frente Todos de Sergio Uñac. Para no repetir la experiencia de jugar una primaria que a la larga le jugara en contra, el jefe comunal se hizo eco de crear un partido municipal (Todos Somos Uno) y competir por las categorías departamentales, es decir, por el cargo de intendente y de concejales. Al no estar dentro de la sociedad oficialista, no iba a poder pegar en su boleta la figura de Uñac, aunque sí podía referenciarse en el Gobernador y entregar los votos de este junto a los suyos. ¿La desventaja de la maniobra? El efecto arrastre del mandatario no iba a ser el mismo. ¿La ventaja? Armar la lista de concejales a su antojo.

Funcionario. Oscar Villalobos se viene desempeñando como director de Políticas Educativas e Inclusivas dentro de la Secretaría de Deportes.



Según las fuentes, el que pelearía dentro de la coalición que lidera Uñac es Villalobos, presidente de la Junta del PJ. Y la preocupación de Atampiz es que si le ganaba en las primarias, los votos del justicialista fueran a parar a la oferta opositora (Ver El armado de...).

Sin embargo, todo ese esquema se modificó y el bloquista irá por dentro de la alianza oficial y se enfrentará con Villalobos, quien según las fuentes no se bajará de la contienda. ¿La raíz del giro de 180 grados? Atampiz contaría con sondeos que lo tienen bien posicionado tanto para las primarias como para la general, al punto de que no le haría mella un eventual traslado de votos del perdedor de la interna hacia la oposición, indicaron las fuentes. Además, y sobre todo, porque al pegar su voto con el de Uñac, el arrastre del Gobernador lo impulsará fuertemente.

De concretarse ese escenario, para el cargo de diputado departamental cobra fuerza el también bloquista Edgardo "Chango" Sancassani, quien ya viene ocupando la banca que, al igual que Atampiz en la Intendencia, había conseguido de la mano del basualdismo.

* El armado de los opositores

Los distintos frentes y partidos de la oposición también se encuentran armando listas en Zonda. Dentro de Con Vos, que lidera Marcelo Orrego, quien tiene más chances es Francisco Gelvez, actual concejal del departamento, indicaron las fuentes. Para el caso de Primero San Juan, el exintendente Cesar Monla jugará con su partido FUCI, mientras que Dignidad Ciudadana, el PTP y la Nueva Izquierda se encuentran negociando para definir sus respectivos candidatos.