Achem, sobre el reclamo docente: “Antes había dos billeteras, ahora hay una sola, la provincial” El secretario de Gobierno dijo que analizan el petitorio entregado por los sindicatos docentes “El diálogo siempre está abierto”, aseguró pero pidió comprensión sobre la situación del país y de la provincia.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dijo que analizan el petitorio entregado por los sindicatos docentes. Aseguró que conocen “perfectamente cada punto que reclaman” teniendo en cuenta las 9 reuniones paritarias del año pasado y las dos que se realizaron en 2025.

“Ayer fue insistir sobre la misma situación, ahora con medida de fuerza y movilización. Es la manera tradicional clásica, de los gremios. .. Insisto que el gobierno siempre ha escuchado al sector gremial de docentes, el ministerio de educación también”, dijo en declaraciones radiales a AM 1020 y luego puso acento en la situación económica nacional.

“Lo que pasa es que la Argentina está saliendo de una situación de crisis, está en recesión, la economía no se ha reactivado como a todos nos gustaría. Eso refleja una baja en la coparticipación, un estancamiento en el dinero que la provincia recibe por coparticipación, lo que se agrava por el hecho que el gobierno nacional se ha retirado, no financia más nada en San juan ni en ninguna provincia. Con lo cual el peso de toda la plata que el gobierno nacional ponía en San Juan, hoy, lo tiene el Gobernador, lo tiene el Gobierno de San Juan sobre su espalda, para tratar que todos los sectores de la economía puedan seguir funcionando”, apuntó.

Achem usó una analogía domestica para reforzar su idea. “Esto es como la casa, por ahí trabajan los dos, y si uno se queda sin trabajo, hay que sostener todo con el sueldo de uno. Y tenés que seguir sosteniendo tu casa, comprando remedios, mandando tu hijo a la escuela, pagando la luz. Algunos equilibrios vas a hacer y seguramente tus hijos se van a quejar porque ya no podrás pagar la entrada al baile o no podrás pagar algún club o extra que antes podías y se va a quejar y se va a enojar.. pero bueno… Antes había dos billeteras, ahora hay una sola, la provincial”.

“La paritaria siempre ha estado abierta, el diálogo siempre está abierto. Se lo he dicho a los secretarios gremiales, con los que tengo el mejor de los diálogos, nuestro gobierno es así, Marcelo Orrego es así, va de frente, la paritaria siempre ha estado abierta, el gobierno nunca va a cerrar la puerta, la situación es muy grave desde el punto de vista económico, hay una sola billetera y los sanjuaninos tenemos que encontrar el equilibrio para que todos los sectores sigan trabajando”.

Achem dijo que ante la presentación del petitorio les manifestó que están “analizando nuevamente, estamos estudiándolo. El Gobernador está en permanente contacto con nosotros y ha sido clarísimo con todos los ministros, que la prioridad son los alumnos, es el aprendizaje de los chicos. Por desgracia el mayor programa educativo que tiene el ministerio de Educación se llama “Comprendo y Aprendo”, porque el diagnóstico es gravísimo, es muy alto el índice de alumnos que no saben leer y escribir correctamente en los niveles que van pasando. Eso hace que toda la educación es deficitaria“, aseguró el funcionario.

“La fuerza del gobierno está centrada en que nuestros chicos puedan mejorar su calidad educativa y para eso vamos a usar todas las herramientas que tengamos disponibles y por supuesto vamos a privilegiar siempre a los docentes que son la herramienta directa, en contacto directo con los alumnos, van a contar con nuestro apoyo”, aseguró y explicó que a la hora de evaluar el reclamo docente “el ministro de economía tiene que ser cuidadoso, cualquier compromiso que el gobierno asuma sin la total certeza si lo podrá cumplir, puede poner en una situación de atraso a muchas personas” expresó.

“No se trata de una pulseada, no lo tomamos como una lucha, ellos hablan de lucha y confrontación, para nosotros es la construcción de una solución. Entendemos que debe haber de todos lados compresión de la situación que está la Argentina. Los argentinos votaron un modelo económico que lidera el presidente Milei que tiene estas consecuencias, lo escuchamos en su discurso que no habrá obra pública, que seguirá sosteniendo el superávit fiscal … eso significa que Estado nacional se retira del financiamiento que tenía, en particular en Educación se retiró del incentivo, de conectividad, del financiamiento de escuelas técnicas. El gobernador tiene la obligación de ver cómo hacemos para que el sistema siga funcionando” aseguró Achem.

Descuento de día de paro

Achem reiteró que se descontará el paro del 5 de marzo. “El del 24 era inicio de clases, era difícil saber quién asistía y quién no. Pero ya iniciada la clases el paro del 5 de marzo se va a descontar”.