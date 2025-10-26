Alfredo Avelín Nollens de la Cruzada Renovadora: “Creo que esta va a ser mi última candidatura” El candidato a diputado nacional habló de la emoción que le provoca ir a votar.

Pasadas las 10 de la mañana, el candidato a diputado nacional por la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, habló sobre los sentimientos que lo invaden cuando hay elecciones. “Siempre es una emoción poder votar”, resaltó.

También destacó que desde 1983 ha sido candidato y confesó que “creo que esta va a ser la última”. “Estoy agradecido porque la gente me trata bien cuando me ve”, destacó cuando fue consultado sobre el cariño de quienes lo saludaban.

Así fue cómo se retiró una vez que emitió su sufragio en la Escuela Obreros del Porvenir, ubicada en calle Paula Abarracín de Sarmiento y Laprida, en Capital.