Sanjuaninos que fueron a votar con sus mascotas, asistencia militar y compañía especiales fueron algunas de las postales destacas de la mañana del proceso eleccionario.

 

APOSTILLA-728x485
Después de emitir su voto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego se dio tiempo para saludar a todas las autoridades de mesa de la Escuela Valle de Tulum donde votó.APOSTILLA2-728x485

Muchos sanjuaninos tuvieron que consultar los padrones que colocaron en las diferentes escuelas donde se votó para la consulta popular. Algunos descubrieron que en esta elección les tocaba votar en otra escuela.

 

APOSTILLA3-728x485

Algunos sanjuaninos fueron a votar con toda la familia, pero también hubo algunos que prefirieron llevar a sus mascotas. Se vio a varios con sus perros, de diferentes razas, llegar y hacer fila para emitir su voto.

APOSTILLA4-728x485

Benicio, uno de los hijos de Marcelo Orrego, acompañó a su padre a votar en la Escuela Valle de Tulum, en Santa Lucía. El chico tiene 16 años por lo que aún no le tocó votar, pero aseguró que está ansioso de poder hacerlo.

MIRA TAMBIÉN

 

 

APOSTILLA5-728x485

Los soldados del RIM 22 no sólo formaron parte del operativo de seguridad en el interior de las escuelas donde se votó, sino también que brindaron asistencia a los electores respondiendo a consultas sobre la ubicación de mesas.

spostilla6-728x485
La Escuela Valle de Tulum donde votó el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, hoy cumplió 107 años por lo que la comunidad educativa vivió un día de doble emoción: recibir al Gobernador y celebrar un nuevo aniversario.
En la escuela Fray Luis Beltrán, en el Barrio Obrero Rawson, Rolando concurrió a votar acompañado por su perra Doris. Una de las autoridades de mesa sostuvo la correa para que el hombre pudiera marcar su voto.
Elecciones Legislativas Elecciones legislativas 2025 POSTALES