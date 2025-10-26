Algunas imágenes que dejó la mañana de las Elecciones Legislativas Asistencia, solidaridad y detalles curiosos fue el saldo de las primeras horas de la votación.

Sanjuaninos que fueron a votar con sus mascotas, asistencia militar y compañía especiales fueron algunas de las postales destacas de la mañana del proceso eleccionario.

Muchos sanjuaninos tuvieron que consultar los padrones que colocaron en las diferentes escuelas donde se votó para la consulta popular. Algunos descubrieron que en esta elección les tocaba votar en otra escuela.

Algunos sanjuaninos fueron a votar con toda la familia, pero también hubo algunos que prefirieron llevar a sus mascotas. Se vio a varios con sus perros, de diferentes razas, llegar y hacer fila para emitir su voto.

Benicio, uno de los hijos de Marcelo Orrego, acompañó a su padre a votar en la Escuela Valle de Tulum, en Santa Lucía. El chico tiene 16 años por lo que aún no le tocó votar, pero aseguró que está ansioso de poder hacerlo.

Los soldados del RIM 22 no sólo formaron parte del operativo de seguridad en el interior de las escuelas donde se votó, sino también que brindaron asistencia a los electores respondiendo a consultas sobre la ubicación de mesas.