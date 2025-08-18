Andino reconoció que buscará un acercamiento político con Gioja, aunque dijo que tiene una “muy buena relación” El intendente de San Martín reflejó cómo está su vínculo con el exgobernador de San Juan.

Su nombre sonaba fuerte como candidato del peronismo sanjuanino y este domingo con el cierre de listas, se hizo oficial. En diálogo con Radio Sarmiento, Cristian Andino, candidato que encabeza el frente Fuerza San Juan, quien está acompañado por Romina Rosas y Fabián Gramajo, habló de lo que se viene en la campaña y descartó asperezas dentro del partido, principalmente con José Luis Gioja.

“Uno interpreta como que no terminaron bien las cosas y todo lo contrario, siempre reinó el diálogo. Hoy en la mañana le mandé un mensaje a José Luis Gioja para tomar un café”, destacó y amplió que van a trabajar para la provincia y “hacer una buena elección”.

“He visto en las redes personales de José Luis su apoyo a los candidatos y eso no que queda dudas. Con él tengo muy buena relación, creo que fue un gran gobernador”, enfatizó.

También adelantó que su campaña no apuntará a individualidades sino a Fuerza San Juan: “Vamos a trabajar con mucha austeridad y humildad, con respeto y con propuestas. No vamos a pelear con nadie”.