Ante una cosecha que se prevé será escasa, entidades vitivinícolas y Gobierno diagraman medidas Autoridades del Ministerio de Producción recibieron a representantes de los productores. La próxima semana analizarán propuestas concretas de los viñateros.

En una reunión convocada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, representantes de las principales entidades vitivinícolas de la provincia se reunieron para evaluar la delicada situación que atraviesa el sector y diseñar estrategias para la próxima cosecha. La cita contó con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y otros directores de áreas clave como Juan Carlos Hidalgo (Desarrollo Vitivinícola) y Alberto Gallardo (Contingencia Climática y Registro Productor).

Este encuentro forma parte de las políticas adoptadas por el gobierno de Marcelo Orrego desde su asunción en diciembre de 2023. Durante sus primeros meses, la gestión implementó medidas como una línea de créditos subsidiados para cosecha y acarreo, reeditada en 2025, y gestionó la declaración de Emergencia Agropecuaria a nivel nacional para las zonas afectadas. Además, se está impulsando la importación de nuevas variedades de uva de mesa y pasas, y se lanzó una campaña para combatir la lobesia botrana, una plaga que amenaza la producción local.

La reunión, que fue solicitada por el Ministerio de Producción, tuvo como objetivo recabar las propuestas del sector ante los bajos resultados de la cosecha 2025 y las inciertas proyecciones para 2026. Los representantes de las entidades vinícolas manifestaron la urgencia de aplicar medidas inmediatas que permitan a los productores enfrentar los últimos meses del año y asegurar la viabilidad de la próxima vendimia.

En los próximos días, las entidades enviarán un documento con propuestas concretas, que serán analizadas por la Secretaría de Agricultura. Se espera que la semana próxima se convoque a un nuevo encuentro para avanzar en el análisis y la implementación de las iniciativas. A su vez, en las semanas siguientes, se celebrará una reunión ampliada con la participación del ministro Gustavo Fernández para presentar las propuestas finales que surgirán de este trabajo conjunto entre el Gobierno y los representantes del sector.

El panorama actual para los viñateros sigue siendo crítico, y la necesidad de una respuesta integral por parte de las autoridades y las instituciones del sector es más urgente que nunca. Las soluciones planteadas en esta serie de reuniones definirán el rumbo de una de las industrias más emblemáticas de la provincia en los próximos meses.

En la reunión, además de los funcionarios provinciales, estuvieron presentes Alfredo Olivera (Federación de Viñateros), Juan José Ramos (Asociación de Viñateros Independientes), Eduardo Yanzón (Mesa Vitícola) y Mónica Sánchez Martín (Federación Económica).