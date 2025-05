Aranda opinó de la interna peronista: dijo que “hace falta pasar la zaranda”, pero que sería “estúpido” mandar a Gioja y Uñac a “las duchas” El líder local del Frente Renovador marcó su postura.

El Frente Renovador fue socio del peronismo en las últimas elecciones que terminaron con la derrota del peronismo a nivel nacional y provincial. Si bien el espacio que lidera Sergio Massa no es parte del PJ, el propio excandidato a presidente a pedido que haya unidad para enfrentar a Javier Milei.

En la provincia, el referente local del espacio, Franco Aranda opinó sobre la interna local donde a 5 meses de las elecciones legislativas la discusión parece centrarse en 3 nombres: José Luis Gioja, Cristian Andino y Fabián Gramjo

“Dicen que el problema fue la interna entre Gioja y Uñac, y siguen manejando todo ellos. Uno es senador y otro es candidato a diputado nacional. Venís de una derrota, perdimos la Provincia y la Capital, y querés seguir comandando vos. Esto es lo que dicen y piensan muchos compañeros”, dijo Aranda en una entrevista en radio AM 1020.

Y justificó su postura, “lo digo porque no le debo nada a Uñac y Gioja, no llegué a la política de la mano de ellos. Llegué a pesar de ellos, le tuve que hacer una interna al ministro de Gioja (Dante Elizondo) para poder ser intendente de Capital. Me fui porque Uñac me hizo una interna con su ministro de Gobierno (Emilio Baistrocchi)”.

Aranda fue más allá al afirmar que “después de una derrota como la que tuvimos hace falta pasar la zaranda (en el PJ). No estoy jubilando a nadie, sería estúpido mandar a las duchas a Gioja y Uñac, son dos personas que tienen mucha experiencia, gestión”.