Arrancó la votación con el debut de la Boleta Única Papel: en San Juan están habilitados a sufragar 620.823 personas San Juan elige sus tres representantes al Congreso Nacional con el sistema de Boleta Única de Papel

La provincia de San Juan volverá a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán las tres bancas que le corresponden en la Cámara Baja del Congreso. El comicio se desarrollará bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), una modalidad que busca fortalecer la transparencia del proceso electoral y reducir la posibilidad de errores o faltantes de boletas.

En total, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos de la provincia.

En esta oportunidad, son nueve los espacios políticos que compiten por un lugar en el Congreso: Frente Por San Juan, Partido Libertario, Cruzada Renovadora, Hacemos, Fuerza San Juan, Evolución Liberal, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza.

El Tribunal Electoral Provincial, junto con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan, ponen en marcha un operativo especial para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio sanjuanino.

En cuanto al procedimiento de votación, cada ciudadano recibirá una Boleta Única de Papel y una lapicera para marcar su opción preferida dentro del cuarto oscuro. El voto debe realizarse con una única marca por categoría y luego la boleta se pliega y deposita en la urna. En caso de realizar más de una marca en una misma categoría, el voto será anulado en ese tramo.