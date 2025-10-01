Aseguran que la hija de un jefe de campaña del PJ ahora trabaja en Rivadavia con Miodowsky La exfuncionaria de la Municipalidad de la Capital, Sofía Mallea, pasó por las oficinas de la Municipalidad de Rivadavia y se presentó ante los funcionarios.

Hace dos semanas, la hija del presidente de la Junta Departamental de Concepción, Rogelio Mallea, estuvo en la Municipalidad de Rivadavia. Pasó por las oficinas a saludar y presentarse. La llegada de Sofía Mallea al equipo de trabajo del municipio que conduce Sergio Miodowsky llamó la atención de propios y extraños. El dato reciente trascendió este miércoles. Un operador del orreguismo bromeó sobre la reciente incorporación de la dirigente. “El título es que Producción y Trabajo contiene a los compañeros que echó Munisaga”, dijo en estricto off the record.

La particularidad del presunto pase al oficialismo surgió porque Rogelio Mallea no sólo conduce una Junta justicialista, sino que es uno de los tres jefes de la campaña del frente Fuerza San Juan, junto con el intendente de Ullum, David Domínguez, y el presidente del Partido Justicialista, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. La hija del jefe peronista tuvo un paso por la administración de Emilio Baistrocchi en Capital como asesora técnica y luego buscó refugio en Rawson, en el comienzo de la gestión de Carlos Munisaga. No hubo suerte. El jefe comunal, que inicialmente aceptó su participación, hizo una purga de funcionarios y asesores en el primer año y la exfuncionaria capitalina entró en el lote de prescindibles.

En Rawson hay versiones encontradas respecto a Mallea. “No hay nada bueno, te diría”, deslizaron fuentes de contacto permanente con Munisaga, respecto a la performance de la mujer durante el paso por el municipio rawsino. Incluso la tildaron de “ñoqui” para justificar su desvinculación. Otros dijeron que fue una pieza fundamental en la realización del asistencia virtual Lito.

En tanto, en Rivadavia, de acuerdo a los comentarios de empleados de la gestión de Miodowsky, la exfuncionaria “llegó y está permanentemente, pero no sabemos qué cargo ocupa”.

Mallea es coordinadora de la Fundación Konrad Adenauer en San Juan. Realizó varias actividades en Rawson durante los meses que estuvo. De hecho, encabezó un evento que unió a Concejos Deliberantes del municipios gestionados por el peronismo. En junio del 2024, en las Jornadas de Desarrollo Local, participó el pleno del Concejo de San Martín, más ediles de Ullum y Calingasta, además, naturalmente, de los concejales rawsinos. En ese momento, el evento se interpretó como parte del posicionamiento de Munisaga como potencial jefe de una posteriormente frustrada liga de intendentes. También estuvo el ahora candidato a diputado nacional, Cristian Andino, quien ya buscaba hacerse de la postulación en primer término.

Por eso, la noticia sobre el arribo de la hija de Rogelio Mallea a la Municipalidad de Rivadavia, aunque sea como prestadora de servicios o asesora técnica, cayó mal en las filas del Partido Justicialista. “Es poco serio”, manifestaron desde la estructura del peronismo.