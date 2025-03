Aseguran que las 40 pistolas Taser estarán en las calles en menos de un mes: qué secciones de la Policía las utilizarán Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado.

Luego de la entrega de movilidades, pistolas, chalecos antibalas y cámaras, además de la incorporación de efectivos para reforzar la seguridad en la provincia, el secretario de dicha área, Enrique Delgado, dio detalles de cómo se aplicará en la provincia el sistema de prevención que contará con pistolas Taser. En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario sostuvo que luego de reclamos vecinales, análisis y estadísticas por parte de profesionales desplegarán un plan de prevención del delito.

En este sentido, sostuvo en menos de un mes ya estarán en la calle, las pistolas Taser, que serán empleadas, en un principio, por uniformados del grupo GERAS, Comando y Guardia de Infantería. “Estamos trabajando para que en menos de un mes, los policías estén aptos para el uso”, destacó y explicó que aún permanecen sometidos a capacitaciones con respecto a la aplicación y el protocolo de uso de las pistolas.

Además, agregó que también han realizado un relevamiento de las zonas donde son más necesarias las cámaras de seguridad. “Van a estar donde sea más útil ese dispositivo, que la presencia de un policía. Por ejemplo, en zonas de casas de fin de semana o de loteos, donde está acompañando por un crecimiento poblacional”, resaltó.

Finalmente, explicó que además del estudio que realizaron especialistas, han pensado en que los recursos sean eficientes para brindarle mayor seguridad al sanjuanino.

Qué es la pistola Taser

Un arma de electrochoque es un arma diseñada para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente. El dispositivo Taser ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos,​ así como por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que dictaminó que el uso de armas táser provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte. El 90 % de las personas que sufren un ataque táser están desarmadas en el momento del ataque.

Los dispositivos TASER se utilizan como paso previo al uso de las armas de fuego. Permiten inmovilizar inmediatamente a un agresor a distancia, sin que éste pierda el conocimiento. Esto, se logra enviando impulsos eléctricos mediante dos sondas a una distancia de hasta 13,7 metros, dependiendo del cartucho utilizado.

Los impulsos poseen muy bajo amperaje (1,2 miliAmperes), a modo de referencia, los disyuntores eléctricos están normalizados para que salten cuando haya una corriente de fuga mayor a 30 miliAmperes. Esto significa que el impulso de los TASER es casi 30 veces inferior al umbral de seguridad de los disyuntores.

Los impulsos son similares a los que utiliza el cerebro para comunicarse con el cuerpo. Al tener dos señales eléctricas similares, el cuerpo no responde a las órdenes del cerebro, inmovilizando al agresor y no permitiéndole mover sus extremidades. A modo de analogía, lo mismo sucede cuando dos radios transmiten en la misma frecuencia, se provoca una interferencia y no podemos oír a ninguna de las dos.