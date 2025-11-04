Aseguran que todavía “no hay fecha” para la apertura del Paso Internacional de Agua Negra La ministra de Gobierno Laura Palma aseguró que están trabajando para poder fijar una fecha que permita el tránsito de turistas de ambos lados de la cordillera.

“No hay fecha” aún para reabrir el Paso Internacional de Agua Negra, que une San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile. Así lo estimó la ministra de Gobierno, Laura Palma en contacto con la prensa. La funcionaria aseguró que lo están “trabajando con Cancillería” y que “seguramente a fines de noviembre estará abierto”.

De ocurrir de esa manera, no habría grandes cambios respecto a la fecha de habilitación del año pasado, que fue el 22 de noviembre.

Palma dijo que por ahora se trabaja en el mantenimiento del camino, a cargo de Vialidad Nacional, con asistencia de Vialidad provincial. Además aseguró que siempre la apertura del paso internacional queda supeditado al clima. “Podemos fijar una fecha y que ese día una nevada impida el paso, como ha ocurrido otras veces”, dijo la funcionaria.

Chile, pide camino

Días atrás, el delegado presidencial, Galo Luna, había manifestado que el gobierno chileno vería con buenos ojos una apertura anticipada.

“El interés del gobierno del Presidente Boric tiene como prioridad abrir lo antes posible este paso y en una situación ideal antes de lo acontecido el año pasado, porque tenemos claridad respecto a la importancia que tiene el turismo para la economía de la región gracias a la llegada de miles de visitantes argentinos”, indicó la autoridad en declaraciones El Día.