Banco San Juan anunció la remodelación integral de la sucursal Jáchal, con el objetivo de ofrecer una experiencia de atención más moderna, ágil y cercana a sus clientes.
La sede, clave para la actividad productiva y minera del norte sanjuanino, cuenta ahora con un salón de atención al público de 150 metros cuadrados y un amplio lobby de cajeros automáticos y terminales de autoservicio, que pasó de una superficie de 8 a 65 metros cuadrados, mejorando significativamente la comodidad y la capacidad operativa.
El nuevo espacio incorpora cuatro cajeros automáticos y dos terminales de autoservicio, permitiendo a los clientes operar las 24 horas, los 365 días del año, con mayor seguridad y rapidez.
Además, cuenta con un área exclusiva para la atención de empresas y emprendedores locales de la cadena de valor minera, junto a sala de usos múltiples que oficiará como punto de encuentro de reuniones y actividades relacionadas al sector.
La flamante sucursal fue diseñada con equipamiento tecnológico de última generación, espacios cómodos y flexibles y un modelo de atención personalizada, orientado a acompañar el desarrollo económico y social de Jáchal y su zona de influencia.
“Esta renovación refuerza nuestra presencia en una región estratégica para la economía sanjuanina, acompañando de cerca a las empresas, emprendedores y familias que impulsan la producción local”, destacaron desde la entidad.
Asimismo, desde este punto de atención se continuarán generando acciones junto a la Fundación Banco San Juan para potenciar a las comunidades de la zona mediante programas de formación y capacitación, fomentando su desarrollo integral.
Con esta obra, Banco San Juan ratifica su propósito de impulsar el crecimiento para el desarrollo regional, promoviendo la inclusión financiera, la inversión en tecnología y la cercanía con sus clientes en cada rincón de la provincia.