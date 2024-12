Bloch rompió el silencio: “Hay intereses de otro tipo, entre ellos políticos” El decano de la Facultad de Exactas habló sobre la denuncia que lo envuelve y el sumario por destitución que nuevamente será tratado.

Hace algunas horas, el decano de la Facultad de Exactas, Rodolfo Bloch, cargó un video en sus redes sociales y rompió el silencio en la causa que lo involucra como acusado de haber acosado sexual y laboralmente a una trabajadora de dicha unidad educativa dependiente de la UNSJ. En este sentido, explicó que durante un año y medio se propuso mantener un “respetuoso silencio” para que los órganos institucionales puedan hacer su trabajo con tranquilidad pero indicó que debió “romperlo por el cariz que tomaron los acontecimientos y dar una explicación desde mi punto de vista”.

Sostuvo que “es una denuncia infundada, nunca ocurrieron las cosas de las cuales me acusó”. “Pensé que el sumario duraría poco tiempo porque eso iba a caer por su propio peso por falta de pruebas pero duró un año y medio”, amplió.

También aseguró que “la persona que me había denunciado no presentó pruebas contundentes, sólo a una persona que dijo que ‘me había contado’ lo que había pasado”. Bloch tildó de compleja la situación debido a que le impusieron el principio de “inversión en la causa de la prueba”, que significa que el acusado debe probar que no hizo aquello de lo que se lo acusa. “Es muy controvertida en la prueba del derecho”, destacó, ya que va contra el principio de inocencia.

“Presenté abundantes pruebas que fueron sistemáticamente desestimadas. Llegamos a un punto donde terminó el sumario, con una recomendación de mi separación de mi cargo como decano. Una barbaridad total, lo que no pudo ser demostrado en el expediente”, prosiguió.

Contó que en septiembre, el Consejo Superior determinó que “no existían elementos probatorios y hubo críticas por la no elevación a la Asamblea del pedido de destitución”. “Esto es grave y no se puede reabrir una discusión sin nuevos elementos y esto lo establece el asesor legal porque todos los elementos están en la actuaciones de los sumarios”, aseguró.

Para finalizar indicó que este jueves se vuelve a tratar dicho sumario con el objetivo que se cambie la decisión y se llame a Asamblea para la destitución, según el recurso que presentó la parte acusadora. “Aquí están corriendo elementos que no son buscar la verdad y la justicia. Confío en el Consejo Superior, que tome una decisión que no sea otra justa. Nunca he cometido las faltas de las que he sido acusadas”, cerró.

El descargo de Rodolfo Bloch: