Bullrich sobre el presunto nexo narco de Espert: “Hay que aclarar la situación ya” La ministra de Seguridad le soltó la mano al diputado libertario y pidió que salga a explicar la denuncia por los aportes del narcotraficante Fred Machado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió este miércoles a José Luis Espert que aclare la situación sobre la denuncia judicial de Juan Grabois contra el diputado nacional y candidato de “La Libertad Avanza” (LLA) por recibir fondos de un acusado de narcotráfico volvió a poner en foco una causa judicial de 2021.

“Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco”, afirmó en diálogo con radio La Red. Y agregó: ” Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Hay que aclararla ya”.

En 2021 se inició una causa penal por los aportes que dos años antes había recibido para su campaña presidencial y que lleva en los tribunales de Comodoro Py el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Ahora, se sumó la presentación de Grabois por presunto lavado de dinero por los 200 mil dólares que recibió en febrero de 2020 de parte de Federico “Fred” Machado, detenido en el país y con un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos donde se lo investiga por fraude y narcotráfico. Esa denuncia quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro Lino Mirabelli.

“Hace falta una explicación, es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presento, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla”, agregó Bullrich.

Al tiempo que concluyó: “Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco”