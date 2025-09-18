Candidatos de LLA hicieron una caminata en Pocito Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani visitaron el departamento junto a referentes locales.

En esta oportunidad, la lista completa “Viva la Libertad” visitó comercios y dialogó con vecinos del departamento de Pocito, acompañados por dirigentes locales y militantes del departamento.

El objetivo principal fue escuchar a los comerciantes, sus necesidades, expectativas y opiniones sobre el gobierno nacional y su impacto en la vida cotidiana.

Los candidatos Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani fueron recibidos por referentes del departamento, entre ellos Matías Sirera, Luciano Babastro y el concejal Juan Alfaro.

“Los que trabajan tienen una visión positiva del gobierno nacional”, destacó el candidato a diputado nacional en primer término, Abel Chiconi.

Desde el equipo de campaña dijeron que los comercianes y vecinos “resaltaron la necesidad de continuar con reformas clave impulsadas por el presidente Milei”

“Si bien se registraron algunas críticas, principalmente sobre el estilo comunicacional del presidente, la percepción general es que las políticas impulsadas forman parte de un proceso necesario para el cambio. Comerciantes y trabajadores coincidieron en que, aunque la situación económica presenta desafíos, las medidas de Milei son vistas como un paso positivo hacia una mayor libertad y desarrollo” expresaron.

El equipo de campaña de La Libertad Avanza en San Juan afirmó que” a pesar de la cercanía de las elecciones, la mirada de los sanjuaninos hacia el proyecto nacional es muy favorable y esperanzadora”. Las recorridas y el trabajo en territorio continuará en esta semana en los departamentos de Rivadavia, Ullum y Capital.