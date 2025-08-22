Candidatos sanjuaninos de LLA comenzaron la campaña con la sesión de fotos junto a Milei Los candidatos a diputados nacionales por San Juan, Abel Chiconi y Cristina Tejada viajaron a Buenos Aires para la foto grupal.

Los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA), Abel Chiconi y Cristina Tejada, fueron parte de la sesión de fotos que realizó Javier Milei junto a todos los candidatos nacionales a legisladores en Buenos Aires.

Con el presidente en el centro de la escena, la imagen grupal fue difundida luego en las cuentas oficiales. Entre ellos están los sanjuaninos, Chinoni y Tejada, quienes encabezan la lista oficial en San Juan a diputados nacionales, y que además aprovecharon la ocasión para tomarse fotos individuales con figuras de LLA como “El Jefe”, como el propio Milei apoda a su hermana Karina, la “armadora” del esquema político nacional.