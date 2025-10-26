Cerró la votación en todo el país y crece la expectativa: los primeros resultados se conocerán partir de las 21 Un gran porcentaje de sanjuaninos le dio el visto bueno a la Boleta Única del Papel.

Pasó un acto electoral más y esta vez con la novedad de la Boleta Única de Papel (BUP) que generó dudas en el arranque pero con el paso de las horas y el boca en boca de familiares, amigos y conocidos, se hizo más liviano el trámite.

En el arranque no se presentaron interrupciones que demoraron la apertura de los comicios y como es costumbre, los adultos mayores fueron los encargados de registrar en primer lugar sus votos. Con el correr del tiempo, la aceptación de los sanjuaninos sobre la BUP incrementaba porque lo que en otras elecciones demoraba varios minutos o casi una hora, en esta oportunidad se transformó en un puñado segundos.

Los sufragantes no se tardaban ni 20 segundos en entrar al cuarto oscuro, que contaba con la presencia de los fiscales y el presidente de mesa, recibir la BUP y marcar con una X su voto. Las filas eran más ágiles y la salida de la gente se dio con más fluidez.

En cuanto a los números, desde la Secretaría Electoral informaron que pasado el mediodía un 33% del padrón electoral ya había emitido su voto y cerca de las 16, subió al 57%. Cabe destacar que en la provincia, 620.823 electores estaban habilitados para votar en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos que conforman la geografía electoral de San Juan.

Por su parte, todos los candidatos locales a una banca en la Cámara baja del Congreso Nacional acudieron a las urnas antes de las 12 en los diferentes establecimientos educativos distribuidos en los departamentos de San Juan y alentaron al electorado a que cumpliera con su deber de ciudadano. Finalmente, tanto el gobernador Marcelo Orrego como los que aspiran a ser diputados nacionales y referentes del Gobierno provincial manifestaron el orgullo de vivir una jornada cívica histórica y que aguardarán los resultados en las sedes centrales de sus partidos. Estiman que cerca de las 21 estarán los primeros datos oficiales.