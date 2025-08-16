Cierre de listas en San Juan: todo lo que se sabe, a poco de que culmine el tiempo para anotar candidatos Este domingo a la medianoche, frentes y partidos tienen que develar sí o sí los nombres de sus listas.

A última hora de este domingo, los espacios políticos -frentes y partidos- que compitan en las elecciones legislativas de octubre deben anotar a sus candidatos. En San Juan, que renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados -la de Allende y Aubone del PJ, y la de Moreno del orreguismo-, la expectativa se centra en los tres grandes tanques de la compulsa: por un lado, el Frente Fuerza San Juan (peronismo y aliados); el Frente Por San Juan (PyT, UCR, PB, DC, Actuar, PRO) y, por último, La Libertad Avanza.

En el orreguismo, de no haber un cambio de última hora, todo apunta a que Fabián Martín encabezará la lista. El actual vicegobernador y hombre de estricta confianza del santaluceño entienden que representa el proyecto y le agrega su impronta. En tanto que la ministra de Gobierno, Laura Palma, suena para que lo acompañe; mientras que el tercer lugar todavía es duda, aunque con el Bloquismo como seria posibilidad. Una apuesta fuerte para competir que el oficialismo estuvo meditando y midiendo hasta última hora.

En La Libertad Avanza San Juan esperaban ayer el OK definitivo que llegara de Capital Federal. Es que cuando en la última semana se había hablado de un “tapado”, ayer tomó fuerza otra vez la figura de Martín Turcumán, aliado del armador local libertario y diputado nacional, José Peluc. En segundo lugar, el nombre de Mariana Coria es el que corre con ventaja, quien casi entró como senadora en 2023. El tercer lugar es una incógnita, aunque puede quedar en manos del otrora bloquista que jugó con el peronismo, el santaluceño Juan Sancassani.

Donde estuvo para alquilar balcones en los últimos días fue en el peronismo. El tándem Uñac-Gioja-Gramajo se sacaron chispas. El primero, con la idea de imponer a su candidato, el exintendente de San Martín, Cristian Andino. El segundo, buscando hacer pesar su trayectoria y entendiendo que la cabeza de lista es para él. Para el chimbero, las chances siempre fueron menos, corrió de atrás en todos estos meses, pero en el sprint final impuso condiciones: sino era él, tampoco Andino. En sintonía, Gioja también le puso reparos al excandidato a vicegobernador de Unión por la Patria (acompañó a Rubén Uñac en el 23).

El resto de los espacios políticos tiene un panorama bastante claro. Cruzada Renovadora jugará en soledad y Alfredo Avelín será cabeza de lista. En tanto que Provincias Unidas tendrá en el exuñaquista Emilio Baistrocchi a su principal figura. También hubo definiciones en los otros tres espacios libertarios que van por fuera de LLA: Ideas de la Libertad (Gastón Briozzo al frente de la lista), Evolución Liberal (Sergio Vallejos, el Nº1 de la lista) y Partido Libertario (encabeza Yolanda Agüero a la cabeza). El jueves el Frente de Izquierda y Unidad presentó los nombres de la lista, con el docente Cristian Jurado como líder del armado electoral. Quien todavía no define es el dirigente del GEN, Marcelo Arancibia. Entre las últimas horas de este sábado y las primeras de domingo, anuncia su decisión.