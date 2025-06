Cocinero, el día después y de cara al balotaje: “Creemos que se puede revertir” El arquitecto competirá en segunda vuelta frente al actual rector, Tadeo Berenguer.. La buena elección del ingeniero que comanda la universidad generó especulaciones sobre si Cocinero se iba a bajar.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, estuvo a menos de 1,5 puntos de consagrarse en primera vuelta. Casi que duplicó los votos de Jorge Cocinero, que esta madrugada se especulaba con la posibilidad que se baje y desista de seguir en carrera.

En las primeras horas de este jueves arengó a su gente a seguir peleando, y en una entrevista que brindó esta mañana, lo confirmó y hasta se mostró optimista

“Vamos a tener reuniones con todo el equipo con el cual hemos trabajado para llevar a esto. Esto no es una decisión tampoco de Jorge Cocinero, para eso hemos trabajado con muchísima gente de distintas unidades académicas y la decisión es de un grupo, pero en principio vamos al balotaje”, explicó Cocinero en Radio Light.

Para dar vuelta el escenario, la lista de Cocinero debe captar todo el electorado de Guillermo Velasco y buscar votos en aquellos que ayer no votaron.

“Creemos que se puede revertir. Porque es muy claro nuestro pensamiento, nosotros no estamos, no queremos y no vamos a permitir que la universidad caiga en todos estos sistemas que nos han llevado a un desastre”, agregó el arquitecto.

El 23 de junio es la fecha del balotaje y allí, sino se baja Cocinero antes, se sabrá quién conducirá por los próximos 4 años la UNSJ.