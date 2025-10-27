Comenzó la obra de pavimentación que promete mejorar el tránsito de una arteria clave La obra fue ordenada por el gobernador Orrego tras un pedido de vecinos de la zona.

Una esperada obra en el departamento Rawson comenzó a hacerse realidad este lunes. Se trata de la pavimentación de calle Lemos en el tramo entre Doctor Ortega y Calle 5, una zona que en los últimos años comenzó a ganar protagonismo con la instalación de comercios. Además, es una arteria que es altamente transitada por ser uno de los accesos al parque rawsino y como eje del tránsito norte-sur.

Desde las 7 de la mañana comenzaron a verse máquinas y personal de Vialidad Provincial, que de inmediato pusieron manos a la obra para concretar esta obra que ya estaba comprometida por el Gobierno provincial con la Municipalidad de Rawson.

De hecho, fue el propio gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de la obra de repavimentación, iluminación y ensanche de Calle 5, el pasado mes de septiembre, cuando anunció la intervención total de calle Lemos hasta República del Líbano.

Si bien la totalidad de la pavimentación será de 1.300 metros lineales, con un ancho de calzada que varía entre 6,80 y 7 metros, en esta primera etapa los trabajos abarcarán 300 metros desde Doctor Ortega hasta Devoto.

En primer lugar se harán trabajos de limpieza y preparación del terreno. Luego, las tareas continuarán con bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de material bituminoso para riego de liga y construcción de carpeta con mezcla bituminosa en caliente. Se espera que sean labores rápidas por parte de la empresa Menin y que en dos semanas se concreten, causando las menores molestias posibles a los vecinos y mejorando la transitabilidad de la zona una vez finalizadas.