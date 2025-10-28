Comenzó el escrutinio definitivo de los votos de las legislativas: esperan tenerlo listo este miércoles La Justicia Electoral prevé demorarse dos días para tener los resultados de la elección realizada el pasado domingo.

Este martes, desde las 18 horas, en la sede de la Secretaría Electoral comenzó el escrutinio definitivo de las Elecciones Legislastivas 2025 que se realizaron el pasado domingo en San Juan como en el resto del país.

Así lo confirmó el secretario electoral Edgardo Benítez, a la vez que añadió que el recuento de los votos se extenderá hasta mañana en la tarde. En ese momento se tendrá efectivamente la cantidad que votos que sacó cada una de las nueve fuerzas que participaron de los comicios.

Si bien no se esperan grandes modificaciones respecto del escrutinio provisorio, cuyos resultados se dieron a conocer el propio domingo por la noche, la atención está puesta en el departamento Caucete.

Allí la intendenta Romina Rosas, quien además participó como candidata a diputada nacional en segundo término por el Frente Fuerza San Juan, señaló en declaraciones periodísticas que detectaron que un telegrama no había sido cargado. De ser así, el número final que le dio la victoria al orreguismo en aquel departamento del este sanjuanino por nueve votos podría cambiar.

Las Elecciones Legislativas consagraron como nuevos diputados nacionales a Cristian Andino de Fuerza San Juan, Fabián Martín de Por San Juan y Abel Chiconi en representación de La Libertad Avanza. De no mediar renuncias a la banda serán ellos quienes reemplacen a los actuales legisladores Walberto Allende y Fabiola Aubone (Unión por la Patria) y María de los Ángeles Moreno de Producción y Trabajo.