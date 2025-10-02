Este jueves, el gobernador Marcelo Orrego encaró el primer acto de campaña después del inicio de la veda de inauguración de obras. El mandatario provincial acompañó a los candidatos del frente Por San Juan, el vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno Laura Palma y el diputado Federico Rizo. En el comienzo del proselitismo neto, el oficialismo eligió Pocito -departamento administrado por el peronismo- y puso toda la carne al asador.

Pasadas las 18, Orrego llegó con Martín al ingreso del barrio El Carrerito, ubicado en Calle 5 y Vidart. Ahí los esperaban el resto de los candidatos. En conjunto, respondieron las consultas de la prensa al tiempo que saludaban a algunos militantes, vecinos y curiosos que pasaban por el lugar. “Venimos a decirles a los pocitanos lo importante que es tener legisladores que respondan a los intereses de San Juan. Porque la única bandera que defendemos es la de todos los sanjuaninos”, dijo el Gobernador en rueda de prensa.

Acto seguido, ahondó: “Para un Gobernador es muy importante contar legisladores para poder defender a los sanjuaninos”. Asimismo, habló del sistema de votación -el debut de la Boleta Única Papel-, “es muy útil y transparente, cada sanjuanino va a poder votar a su candidato y nosotros decimos poné la cruz donde va la cruz porque, en definitiva lo hacemos Por San Juan, por eso la equis (X San Juan)”.

En tanto, el vicegobernador Martín habló sobre la gestión que encaró en la dupla con Orrego en el 2023 y las obras que están haciendo “con 60% menos del Presupuesto” que tuvieron gestiones precedentes. “Venimos a hablar con los vecinos, a escucharlos, a decirle lo mucho que está haciendo este Gobierno con pocos recursos”, manifestó el cabeza de la lista oficialista.

Después, hubo un abrazo de Orrego y los candidatos con la militancia -ataviados de remeras y gorras naranjas- y una foto general para mostrar el músculo orreguista en tierras pocitanas.

