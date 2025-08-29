Con el rechazo de UDA, los tres gremios docentes buscarán una mejora en la negociación de hoy con el Gobierno La titular de la Unión Docentes Argentinos, Karina Navarro, aseguró que no aceptarán la última oferta salarial.

UDAP y AMET ya habían adelantado que luego de bajar a las bases la última propuesta que les había ofrecido el Gobierno provincial, la respuesta fue negativa y en las últimas horas se conoció la misma línea de UDA. En diálogo con Radio Light, Karina Navarro, titular de la Unión Docentes Argentinos sostuvo que no aceptarán las condiciones que propuso el Gobierno y pedirá que los puntos que fueron ofrecidos para agosto los pasen a agosto.

“Estamos en la misma sintonía con los demás gremios. La insistencia es que los puntos de noviembre se sumen en agosto, los 18 puntos pendientes de la conciliación obligatoria”, enfatizó

También remarcó que el clima no es el indicado y hay malestar en los docentes, ya que cuestionan que el Gobierno no cumplió con lo que esperaban en la última liquidación. “Hubo desilusión en el pago. Se quiere poder llegar a fin de mes. Tenemos que respetar la postura de los delegados”, amplió.

Navarro resaltó que “los directores de escuelas secundarias tienen puntos desfasados respecto a la responsabilidad que asumen, y también hay escuelas con problemas de seguridad” y agregó que pedirán que parte del adicional por conectividad “se transformen en puntos bonificables para mejorar el impacto en los sueldos”.