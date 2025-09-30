Condenaron a Julio De Vido a 4 años de prisión por “pagos indebidos” El Tribunal Oral lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta agravada. También condenaron al exfuncionario Roberto Baratta a 3 años de prisión.

El Tribunal Oral Federal 7 condenó este martes por la tarde al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cuatro años de prisión por administración fraudulenta agravada en la causa por compra de buques de gas licuado entre 2008 y 2009.

También se condenó al ex funcionario Roberto Baratta a tres años y seis meses de prisión como coautor del delito, en el veredicto leído esta tarde al término del juicio oral.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli llegaron a ese veredicto por unanimidad, según pudo confirmar la Agencia Noticiad Argentinas de fuentes judiciales.