El uñaquismo impuso a Andino para que encabece la lista del peronismo El Frente Fuerza San Juan definió al exintendente de San Martín como su principal candidato de cara a los comicios de octubre.

Este domingo por la mañana fue un día movido para el peronismo pero finalmente con definiciones. Será Cristian Andino el candidato que encabezará el PJ sanjuanino de cara a las Elecciones Legislativas del mes de octubre.

De esta manera, se impuso la fuerza del uñaquismo quien había propuesto al exintendente de San Martín, aunque en los últimos días se sacaron chispas.

Ahora restará conocer quiénes lo acompañarán. Lógicamente se espera que los demás puestos sean ocupados por referentes del giojismo y el gramajismo, y hay nombres en danza.

San Juan renovará 3 bancas en la Cámara de Diputados, las que dejarán los peronistas Allende y Aubone y la orreguista Moreno.