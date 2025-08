Cornejo dijo que el Gobierno de Milei abre “una ventana de oportunidades a la minería” El gobernador mendocino se encuentra participando de Argentina Cobre 2025 que se realiza en San Juan. El funcionario se expresó sobre el panorama minero económico nacional.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo se encuentra participando de Argentina Cobre 2025 que se realiza en San Juan. El funcionario se expresó sobre el panorama minero económico nacional.

“La Argentina ha tenido por varias décadas un solo motor de desarrollo y ha sido la agricultura, el campo y el campo de la pampa húmeda. Y es más que evidente que con ese motor solamente la Argentina no puede crecer. Es evidente que esa fórmula alcanza, pero alcanza para poca gente y la Argentina necesita tener otros motores de desarrollo. Y sin duda tenemos el foco puesto en la energía, pero el verdadero motor del desarrollo de la Argentina es hacer minería sostenible y sustentable. No solo lo necesitan nuestras provincias, las provincias que ya hacen minería, las que queremos hacer y estamos remendando errores del pasado, sino que lo necesita el país”, expresó.

Después habló sobre la macroeconomía y marcó las diferencias entre Argentina y Chile. “Su macroeconomía necesita esa actividad y la necesita a pleno. Y sin duda alguna hay una gran ventana de oportunidades para que eso sea posible y que no nos quedemos en diagnóstico y discurso solamente. La Argentina no es un país minero, a pesar de que tiene algunas provincias avanzadas en la materia solo exportamos 3.000 millones de dólares en minería y Chile solo en cobre 50.000 millones de dólares, todas cifras aproximadas. Y la ventana de oportunidades que tenemos es una ventana enorme que no podemos desperdiciar y que el sector privado argentino debe valorar en toda su extensión también los inversores internacionales. Esa ventana de oportunidades la da, como lo dijo Luis Lucero recién perfectamente, la demanda de cobre”, sostuvo.

El gobernador mendocino apuntó a la necesidad de fortalecer la minería del cobre. “Hoy hay un apetito sobre el cobre y es un apetito que vincula la narrativa de hacer minería como una actividad lícita, plena, como necesitamos, pero también la narrativa ambiental y ecológica. El cobre es necesario para cuidar el mundo, es necesario para cuidar el ambiente. Y esa demanda de cobre infinita no está satisfecha y está lejos de ser satisfecha. Mina de cobre que se encuentre, mina que tiene su producto vendido. Esa ventana es una ventana sólida que tiene los vaivenes del precio, como cualquier comercio, como cualquier mercado, pero sin duda que esa demanda sostenida hace posible que sea exitoso este proceso. Tiene una ventana de oportunidades el aspecto político y la política económica”.

Fue ahí que Cornejo hizo hincapié en la política nacional y las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei: “Sin duda alguna el gobierno del presidente Milei es una ventana de oportunidades porque hoy hay un proceso acompañado por la mayoría del pueblo argentino de desregulación, de menos intervención estatal y hay un proceso en marcha de este clima de mercado, de un buen clima de mercado. Esa ventana de oportunidades no siempre se la ha tenido y las cifras lo prueban. Han habido gobiernos nacionales que han hecho un discurso para la tribuna y otro discurso para los inversores. Acá hay un mismo discurso para unos que para otros y esa es una ventana de credibilidad importante a la hora de inyectar dinero en nuestro país”, sostuvo.

Sobre cada disertación y charla que hicieron cuando visitaron ferias mineras, el mendocino expresó: “Hemos ido a dar credibilidad y a suscribir que vamos en serio con la minería en la Argentina, en Bruselas, en Sevilla, en Londres y por supuesto en Toronto en dos oportunidades. La última con el acompañamiento de la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei. Esa ventana de oportunidades políticas se ratifica en que todas las provincias estamos facilitando cosas, modificando normas y demás. En primer lugar la mía, con un nuevo Código de Procedimientos Minero que hace mucho más ágiles los permisos y también decirles al sector privado que tienen mucha razón a la hora de reclamarle a las provincias mayor agilidad, pero también devolverles al sector privado que esa no ha sido la principal excusa para no hacer minería en la Argentina porque la macroeconomía ha conspirado con los grandes proyectos mineros de la Argentina que ya existen hace 50 años. Vuelvo a la ventana de oportunidades que ofrece el gobierno del presidente Milei”, comentó.