Crece la presión de EEUU para frenar el desembarco chino: la UNSJ habla de “tirar por la borda años de trabajo” si se frena el radiotelescopio Así lo aseguró el decano de Ciencias Exactas, Jorge Castro.

La gestión libertaria, luego del salvataje económico, profundiza su alineamiento con EEUU y se supo que analiza impedir la instalación final del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) en Barreal, Calingasta, ubicado en el Parque Nacional El Leoncito. La obra, con un plato de cuarenta metros de diámetro, ya está prácticamente armada, pero el Ejecutivo decidió no habilitar el ingreso de los materiales restantes para completar el proyecto.

Para Jorge Castro, decano de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, frenar el radiotelescopio sería “un suicidio científico”. “No me quiero imaginar un escenario de estancamiento del proyecto, porque sería tirar por la borda muchos años de trabajo. Son 10 años de esfuerzo muy fructífero y el plato, que es la esencia del radiotelescopio, ya está prácticamente armado”, dijo Castro en Radio Light.

Desde la UNSJ aseguran que el proyecto continuará con normalidad, aunque reconocen que hay un envío de partes que llegó desde China a inicios de este mes y aún no recibe autorización aduanera para salir. “Hay un material que llegó por embarcación desde China el 3 de este mes y está a la espera que la aduana autorice su salida. Todos los papeles están en orden, y en teoría no debería haber problemas para trasladarlo a Barreal”, explicó el decano.

La polémica se reavivó tras publicaciones nacionales que sugieren que el Gobierno busca “frenar la presencia china en el país” y cuestionan el uso del radiotelescopio, insinuando posibles fines distintos a los científicos. Castro desestimó esas versiones: “Plantear esto es de absoluta ignorancia. Ya fue chequeado durante el gobierno de Mauricio Macri, que decidió darle vía libre tras verificar que no había riesgo de un uso que no fuera estrictamente científico”.

El proyecto CART, que une a científicos argentinos y chinos, se perfila como un avance significativo en astronomía y observación espacial, pero ahora enfrenta un escenario incierto por la intervención política.