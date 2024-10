Cristian Andino: “Cristina es la figura más representativa dentro del PJ nacional” El ex candidato a vicegobernador y ex intendente de San Martín, Cristian Andino se refirió a la interna del PJ,.

El ex candidato a vicegobernador y ex intendente de San Martín, Cristian Andino se refirió a la interna del PJ, donde Cristina Fernández de Kirchner está de un lado y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela manifestó sus intenciones de comandar el partido.

En declaraciones a Radio Sarmiento, dijo que “más allá de que algunos puedan o no estar de acuerdo, dentro de nuestro espacio político , la experiencia que ella tiene de haber sido dos gestiones presidenta, vicepresidenta, senadora, por toda su trayectoria política es hoy la figura mas representativa que tenemos dentro de nuestro espacio político” y enfatizó que “si uno analiza el PJ nacional, y no estaría en discusión, es que hoy ella es la referente de mayor peso” sostuvo y agregó: “Para mí no es una mochila. Si analizamos los dirigentes a nivel nacional, no encuentro una figura que pueda tener la representación que ella tiene”.

Y en referencia “al PJ San Juan, entendemos que la figura más representativa es Cristina y el año que viene quienes sean los candidatos, irán a defender ideas”, sostuvo.

Sobre la postura de Quintela, Andino cuestionó que un gobernador en funciones pueda compatibilizar sus responsabilidades en la gestión con la conducción del partido a nivel nacional .

“Obviamente que los gobernadores también son representativos, como el caso de Quintela y otros gobernadores de nuestro espacio, la función de gobernador te lleva a tener una relación institucional y demanda mucho la gestión, entonces eso lleva a no poder tener ese rol de conducir el partido. Se ha hecho, pero en sus provincias, en el Partido Justicialista, y esto del verticalismo, en la provincia el gobernador conducía el partido” afirmó.

El ex intendente de San Martín, afirmó que “el desafío de nuestro espacio político es hacer una autocrítica de puertas adentro, no públicamente y con un objetivo, que desde esa autocrítica empiecen a salir ideas, propuestas, que generen nuevas expectativas en la gente. Porque si no estamos gobernando a nivel provincial y nacional es porque hemos hecho algo mal”, cerró.