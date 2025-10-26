Cristian Jurado, candidato por la Izquierda: “Los que estén enojados que se acerquen a votar” Uno de los candidatos de los nueve espacios que compiten hoy.

Cristian Jurado, candidato en primer término del Frente de Izquierda y los Trabajadores, llegó en las primeras horas de la mañana para votar en la Escuela Villarino. El candidato que encabeza la única lista de izquierda se mostró conforme con el nuevo sistema de votación.

“Muy contento por vivir una jornada electoral estrenando un sistema nuevo, está en evaluación pero hasta el momento en las escuelas donde se pudo ingresar no hubo problemas, veremos hasta el final, hasta el recuentro del último voto como se desarrolla”, expresó.

Si bien Jurado se hizo presente en las primeras horas de la mañana, se mostró preocupado por la baja cantidad de votantes en las instituciones escolares. “Sí hay poca cantidad de personas, pocas filas, no se si el sistema que presidente de mesa dentro del aula genere que haya poca fila, o que el sistema es muy rápido, esperemos que sea eso y no sea que la gente no esté viniendo a votar”, comentó.

El profesor de historia invitó a los sanjuaninos que se acerquen a votar. “Que la gente venga, los que estén enojados, desilusionados o en descontento, que se acerquen”, manifestó.