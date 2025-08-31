Cristina Kirchner volvió a criticar a Milei: “Una cosa es ser panelista y otra cosa es ser Presidente” La ex presidenta envió un audio que se reprodujo en un acto de campaña que encabezó Fernanda Raverta en Mar del Plata.

A una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la ex mandataria nacional Cristina Kirchner volvió a involucrarse en la campaña del peronismo al criticar a la actual gestión de Javier Milei y considerar que “el fracaso más estrepitoso y trágico” de esta administración “se está dando en la macroeconomía”.

“Una cosa es ser panelista y otra cosa es ser Presidente. Son dos cosas bien diferentes. He visto hablar a miles de presuntos expertos en canales de televisión. Y nadie puede hoy decir que cualquiera de ellos no haya fracasado o las políticas que ellos desplegaban no hayan fracasado en la Argentina”, remarcó.

Desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, la ex jefa de Estado envió un audio que se reprodujo en un acto que encabezó en Mar del Plata la candidata del frente Fuerza Patria en la quinta sección, Fernanda Raverta.

El evento se realizó desde las 16:00 en el Club AGP, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 800, en pleno centro de la ciudad balnearia, hasta donde se acercaron decenas de militantes.

“Fernanda me contó que este festival es la culminación de una campaña que la pensaron como con un carácter más reflexivo y permítanme decirles que me parece muy bien esto de reflexionar. Necesitamos mucha reflexión los argentinos”, comenzó CFK.

En este sentido, la ex mandataria destacó el video que se proyectó momentos antes en el establecimiento deportivo, con imágenes “sobre Milei, sus insultos, sus brutalidades, sus agresiones y su desgobierno de violencia”.

“La verdad es que son casi cuatro minutos francamente aterradores. Espero que esos talleres los hayan hecho de día y bien temprano porque, si ese video lo ves después de las nueve de la noche, no dormís, seguro”, bromeó.

Cristina Kirchner remarcó “las escenas escatológicas y una casi hasta de pornografía infantil fueron dichas y protagonizadas por Milei mucho antes de que la sociedad votara en las elecciones presidenciales del 2023″.

“Y la pregunta que no puedo dejar de hacerme es: ¿qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos? Más allá de que uno no lo haya votado, pero formamos parte de una comunidad y de una sociedad, así que tenemos que preguntarnos entre todos esto. Y creo que la explicación del fracaso del gobierno del Frente de Todos no me parece suficiente. Es más, creo que es una coartada para salir del paso y no indagar sobre nuestros pliegues más escondidos y tal vez más oscuros como sociedad”, agregó.