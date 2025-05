Desde la UTA dicen que apelarán la millonaria multa: “Hay un ensañamiento con nosotros” El secretario general del sindicato aseguró que no han sido notificados aún de la sanción de $51,9 millones pero tiene definido que tomarán las acciones legales que hagan falta.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan, Héctor Maldonado, aseguró que rechazarán la multa anunciada por la subsecretaría de Trabajo, aunque manifestó que no han tenido “ninguna comunicación oficial hasta el momento”. Se trata de una sanción por el paro de colectivos realizado en febrero.

No obstante aclaró a DIARIO DE CUYO que una vez notificados se “harán todos los rechazos correspondientes de parte de nuestros abogados”.

“Es un atropello total por parte de la Subsecretaría de Trabajo, un ente que debe estar al servicio de los trabajadores, pretender solucionar un conflicto multando a una institución sindical” apuntó el sindicalista, quien sostuvo que nunca fueron multados efectivamente.

“A ver, amenaza hubo con este tema en todos los gobiernos. Por ahí, obviamente, nos preocupa que hay un ensañamiento con nosotros por parte de Marchese, hacia la institución sindical hacia UTA, porque no solamente habla de multas, habla de que se le va a descontar a los trabajadores cuando es una facultad de una empresa, no de la Subsecretaría; nada tiene que ver en el pago de un trabajador el Subsecretario de Trabajo, a menos que me digan que es socio de alguna empresa” cuestionó Maldonado.

“También salió a decir de que por qué no habíamos hecho paro siete años para atrás, que esto tenía un tinte político, más allá de reclamo salarial. La verdad que se meta en el historial de la UTA y se fije en la relación que tuvimos en su momento con el ministro Alberto Hensel, las medidas de fuerza que hubo con el gobierno anterior…”

Maldonado recordó que hasta el momento la UTA no ha enfrentado una multa efectiva por una medida de fuerza, más alla hayan existido intentos. “Siempre tuvo un avance en una primera etapa, que se nos notificaba que se nos iba a multar, se hacían las presentaciones que creíamos necesarias de la ley legal y comúnmente terminaban ahí, jamás se le ha aplicado una multa y estamos convencidos que tampoco ser la excepción esta, pero por supuesto donde debatiremos en la justicia” consideró.

Sin embargo, puntualizó que “hay un ensañamiento a nivel provincial y a nivel nacional con los sindicatos, obviamente con toda esta situación ellos creen que los conflictos se solucionan de esta manera, no creo que sea nada más que amenaza pero por eso lo llevaremos donde lo vamos a llevar para debatir”.