DIARIO DE CUYO, presente en un evento en Mendoza, clave para la energía, tecnología e industria de la región El gerente general de la empresa periodística disertó en el encuentro que reúne a referentes del sector público y privado, especialistas y académicos.

Este jueves 18 inició una nueva edición del Ciclo Pilares en el Sheraton Mendoza Hotel, y DIARIO DE CUYO forma parte de este evento clave en la discusión de la agenda productiva de la región. El gerente general de la empresa periodística, Pablo Dellazoppa, disertó sobre los desafíos del sector energético así como del compromiso del diario sanjuanino y de su par menocino, Diario Los Andes, para mostrar lo que sucede en un sector clave.

El Ciclo está coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes,. Como en cada edición, el encuentro reúne a referentes del sector público y privado, especialistas y académicos.

El primer panel de la mañana se desarrolla en torno a las “Reflexiones sobre Transformación Productiva”. Con la moderación de Diego Badaloni, participan: Juan Germano, cofundador de Isonomia Consultores SA; Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF; Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza; y Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan.

Hacia una agenda productiva federal y sostenible

El Ciclo Pilares propone un espacio de diálogo donde los expertos analizan cómo articular la industria con la energía y la innovación tecnológica. La digitalización y la inteligencia artificial se presentan como herramientas clave para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y promover la sostenibilidad.

El encuentro también permite proyectar políticas y proyectos orientados a una transición productiva inclusiva, fomentando la cooperación entre provincias y fortaleciendo las capacidades locales. Según los organizadores, el objetivo es construir una agenda estratégica que integre la visión de los sectores público y privado, impulsando un modelo de desarrollo industrial con impacto federal y respeto por los recursos energéticos del país.